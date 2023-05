Motivul incredibil pentru care un șofer cu BMW care a condus beat și a făcut accident a fost declarat nevinovat

Un șofer din Timișoara, trimis în judecată pentru că a condus cu o alcoolemie uriașă, provocând și un accident rutier, a fost declarat nevinovat. Judecătorul a dispus achitarea din cauza unor „neconcordanțe” referitoare la ora comiterii faptei.

Judecătoria Timișoara a pronunțat o primă sentință într-un dosar în care un șofer cu BMW a fost trimis în judecată pentru conducere sub influența alcoolului. Șoferul a fost trimis în judecată fiind acuzat că „în data de 28.05.2020, în jurul orelor 06:40, (n.red. inculpatul) a condus autoturismul marca BMW, având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legal admisă, anume de 2,18 g ‰ alcool pur în sânge la prima recoltare şi 1,95 g ‰ alcool pur în sânge la a doua recoltare”.

Potrivit rechizitoriului, în dimineața zilei de 28 mai 2020, un IT-ist din Timișoara se întorcea de la o petrecere unde „a consumat băuturi alcoolice şi a mâncat gulaş şi grătare”. Pe Splaiul Tudor Vladimirescu, în zona Spitalului CFR, șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit două mașini parcate pe marginea drumului. Potrivit datelor STS, la ora 5.53 proprietarul uneia dintre mașinile lovite a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns Poliția.

După recoltarea probelor de sânge, (prima probă a fost recoltată la ora 08:15, iar a doua probă la ora 09:15) a reieșit o alcoolemie de 2,18 g ‰ la prima recoltare şi o alcoolemie de 1,95 g ‰ la a doua recoltare. Potrivit experților, asta înseamnă că „la orele 05.45, inculpatul a avut o alcoolemie de 2,76 g ‰”. De altfel, în cursul anchetei, șoferul a recunoscut că la petrecerea la care a participat a consumat „4 pahare de bere (1 litru) şi cam 300 g de vin”.

De ce a fost declarat nevinovat șoferul

În cursul procesului, șoferul a cerut să fie declarat nevinovat invocând faptul că „starea de fapt reţinută în rechizitoriu este greşită în ceea ce priveşte ora conducerii, respectiv a evenimentului rutier, dar şi cu privire la valoarea alcoolemiei la data accidentului”.

Avocatul șoferului a arătat în instanță că potrivit datelor puse la dispoziție de STS, apelul la 112 făcut de proprietarul mașinii lovite a fost efectuat la ora 5.53. În același timp, în fața instanței, martorul a declarat că a sunat la serviciul 112 ,,cam” la 30 de minute după momentul în care şi-a văzut autoturismul accidentat, iar în rechizitoriu se arată că șoferul a condus „ în jurul orelor 06:40”.

Judecătoria Timișoara a admis apărarea șoferului și l-a declarat nevinovat reținând că „inculpatul a declarat că accidentul a avut loc la ora 05.40, că martorul a declarat că a auzit o bubuitură în jurul orelor 06,45, că în procesul-verbal de sesizare din oficiu s-a consemnat că la orele 06,50 organele de poliţie au fost sesizate de către dispecerul 112, precum şi faptul că martorul a declarat că de când a văzut maşina lovită până a sunat la poliţie au trecut cam 30 de minute”.

„Instanţa constată că adresa STS, care se coroborează cu declaraţia inculpatului, este singura care oferă informaţii obiective cu privire la ora săvârşirea faptei, urmând a se reţine faptul că inculpatul a condus autoturismul marca BMW având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legal admisă (o alcoolemie de 2,76 g ‰ la orele 05.45) în data de 28.05.2020, cu aproximativ 15 de minute înainte de ora 5,53, iar nu în data de în data de 28.05.2020, în jurul orelor 06:40, astfel cum s-a reţinut în actul de sesizare”, se arată în sentința Judecătoriei Timișoara.

Judecătorul a mai arătat că în condiţiile în care polițiștii au fost sesizați ulterior momentului în care șoferul a condus beat ora săvârşirii faptei nu poate fi stabilită cu exactitate, fiind inevitabilă o oarecare aproximare, însă această aproximare nu poate depăşi mai mult de 15-30 de minute.

„În acest sens este relevant faptul că prin Decizia Curții Constituționale nr. 732/2014 s-a stabilit că pentru a se reține infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului este necesară determinarea valorii alcoolemiei la momentul depistării în trafic, iar nu la momentul prelevării probelor biologice, astfel că este esenţial ca momentul depistării în trafic să fie stabilit cu exactitate”, a mai subliniat judecătorul.

„Îndoiala profită celui acuzat”

Judecătorul a mai arătat că nu poate reține ca oră a comiterii faptei alta decât cea reținută de procuror pentru că „ar însemna ca judecătorul să depăşească limitele puterii judecătoreşti şi să exercite atribuţii specifice Ministerului Public, ceea ce ar constitui o încălcare a principiul separaţiei puterilor în stat”.

„Având in vedere că îndoiala profită celui acuzat (in dubio pro reo) şi în baza prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul, instanţa constată că ansamblul probelor nu conduce mai presus de orice îndoială la concluzia că inculpatul a condus autoturismul marca BMW în data de 28.05.2020, în jurul orelor 06:40, astfel că va achita inculpatul în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, se arată în sentința Judecătoriei Timișoara, care a fost atacată cu apel, la Curtea de Apel Timișoara, unde este programat următorul termen în data de 25 mai 2023.