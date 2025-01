Medici, asistente și mame au protestat în stradă, după ce Timișoara a rămas cu o singură maternitate de stat

Zeci de oameni au participat, joi, la un miting organizat la Timișoara, după ce Maternitatea Odobescu a Spitalului Municipal a fost închisă în urmă cu mai bine de o lună, în urma prăbușirii unui tavan al clădirii.

La protest au participat medici, asistente și mame, scrie Opinia Timișoarei, cărora li s-au alăturat și alți susținători ai revendicărilor acestora.

De la incidentul care a ridicat îngrijorări uriașe, pacientele de la Maternitatea Odobescu sunt preluate de către nouă maternitate Bega a Spitalului Județean Timișoara, ai cărei angajați reușesc cu greu să facă față numărului chiar și triplu de cazuri, nașteri și probleme medicale.

„Dar nu este în regulă”

În tot acest timp, administrația condusă de Dominic Fritz nu a reușit să găsească un spațiu în care să mute activitatea maternității.

„Lucrez din 1986 la maternitate. Veșnic sunt promisiuni, discuții pentru clădirea asta, de ani de zile, dar s-a așteptat până eram la un pas de tragedie...”, a declarat, pentru Opinia Timișoarei, o protestatară.

„În clădirea asta se nășteau între 350 și 400 de copii pe lună. Acum nu știm ce se întâmplă cu femeile astea, că sunt redirecționate spre alte orașe sau spre clinicile private, care își permit, dar nu este în regulă”, a spus o alta.

„Stăm aruncate pe diverse secții”

O parte dintre angajate aflate în prag de pensie se tem pentru locul lor de muncă.

„Acum stăm aruncate pe diverse secții, te miri pe unde, redistribuire. Ce redistribuire? Noi suntem moașe”. „La maternitatea cealaltă nu ne-au primit. Nu ține de noi Am făcut o facultate, am făcut o specializare. De o lună și ceva stăm pe margine”. ,,Nu am nicio siguranță a zilei de mâine”, au mărturisit câteva angajate participante la miting.

Promisiunui neonorate

Amintim că incidentul de la Maternitatea Odobescu din Timișoara (o clădire în stare avansată de degradare, pentru care Primăria Timişoara plăteşte chirie la Fundaţia Caritatea) a avut loc la începutul lunii decembrie 2024.

Directorul Spitalului a solicitat Municipalității să aprobe transferul mamelor, bebelușilor și personalului medical în alte spații, în clădirea cu probleme, situată în vecinătatea Colegiului Național Bănățean, fiind 150 de paturi, potrivit presei locale.

Opt bebeluși din secție au fost transferați la Spitalul de Copii Louis Țurcanu, însă 40 de mame au rămas în continuare în imobil, urmând ca, pe măsură ce se încheie perioada de spitalizare, să fie externate și trimise acasă.

Soluția de moment a fost ca urgențele de Neonatologie să fie direcționate din start la nouă Maternitate a Spitalului Județean Timișoara, urmând ca personalul medical să fie transferat în etape în cealaltă clădire a unității medicale unde funcționează Ginecologia