Josef Kappl, după ce Nicu Covaci a acceptat să cânte la nunta lui George Simion. „Adio reunire! Cu mine nu!”

Legendara trupă Phoenix va concerta, sâmbătă seara, în județul Vâlcea, la nunta liderului AUR, George Simion. Gestul lui Nicu Covaci de a cânta pentru controversatul politician extremist a stârnit un val de nemulțumire în rândul fanilor Phoenix, care consideră că altele erau valorile formației care fugea din România comunistă în 1977.







Cel mai dur mesaj a venit de la Ioji Kappl, fostul basist al trupe din Timisoara, care a fost de acord să revină în Phoenix pentru concertul aniversar 60 de ani.

Kappl a transmis că a rupt definitiv legăturile cu Phoenix.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine nu!”, a scris Josef Kappl pe Facebook.

Liderul trupei, Nicu Covaci, a declarat că el a semnat cu o fundație pentru un concert, nu pentru nunta unui politician.

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a spus Nicu Covaci.