Fenomenul Plai revine la Timișoara. Vedete din Mali, Cipru sau Africa de Sud la Muzeul Satului Bănățean

Cea de a 17-a ediție a Festivalului Plai a început, vineri, 9 septembrie, la Muzeul Satului Bănățean. Timp de trei zile, vom avea concerte de world music, proiecții de filme, teatru, expoziții multimedia, foodcourt și peste 60 de activități inedite.

Festivalul Plai de la Timișoara a demarat în 2006 ca singurul festival de world music din România. Și-a păstrat și după 17 ani acest format. Artiștii invitați să cânte erau pe tot globul, de regulă vedete în țările lor, de pe continentul african, din Asia sau America de Sud, dar mai puțin cunoscuți la noi. Muzica era completată mereu de multe activități, pentru adulți și copii. Peste 60 de activități inedite îi așteaptă pe timișoreni la Muzeul Satului Bănățean.

„Arată foarte plin Plai-ul acestei ediții. Avem nouă concerte world music, proiecții de film, teatru, expoziții multimedia, discuții cu artiștii, foodcourt, avem peste 60 de proiecte noi sau vechi”, a spus Flavia Buzgar, de la Centrul Cultural Plai.







Festivalul Plai a avut darul să deschidă muzeul de la Pădurea Verde pentru festivaluri. Până atunci doar în partea din faţă se ţineau evenimente, organizate de către cei de la muzeu. An de an cei de la Plai au reconfigurat spațiul, au deschis noi zone și au mutat scena dintr-o parte în alta. Lucrurile nu stau diferit nici acum.

„Plai a început în 2006 cu gândul de a face cunoscut Muzeul Satului Bănățean. La început țineam evenimentul în partea din față. După noi au venit și alții să facă festivaluri. Am zis să venim cu ceva nou și în 2019 ne-am mutat în partea din spate. De data asta am deschis și zona de lac, chiar și pontonul din mijlocul lacului e folosit. Toate curțile caselor muzeului sunt ocupate de noi, totul se schimbă timp de trei zile. Plai nu a fost niciodată doar un festival de muzică. Anul acesta am mutat și scena. Acum e cumva în mijloc, e cumva punctul central din acest an”, a mai spus Flavia Buzgar.





→ Imaginea 1/21: Plai 5 jpg



Muzica este, totuși, magnetul principal al unui festival world music. De-a lungul anilor la Plai au cântat nume mari precum Patrice, Zaz, Paco de Lucia, Al Di Meola, Mariza, Asian Dub Foundation, Bob Geldof sau Richrd Bona.







Anul acesta, Plai a pregătit nouă concerte, câte trei pe zi. Vineri, în prima zi, au cântat Zoli Toth, Orchestra Mendoza și Salvador Duran (din Mexic și Statele Unite ale Americii) și Buika din Spania, o cântăreață cunoscută, care în 2021 a scos un album cu Carlos Santana.

Astăzi vor concerta Tumbe, Monsieur Doumani din Cipru și Oumou Sangare, cea mai cunoscută artistă din Mali.





Duminică, 11 septembrie, sunt programați pe scenă Ikaru din Turcia, Bcuc din Africa de Sud și Trade Attack din Estonia.



Programul întreg al festivalului se găsește pe site-ul oficial Plai.ro.

Un abonament de week-end costă 150 lei, iar biletele pentru o zi de festival vor putea fi achiziționate la 100 lei.