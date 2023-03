De ce ar trebui să fim îngăduitori cu vietnamezii care mănâncă tot ce mișcă: „Ne rezolvă o serie de probleme”

Majoritatea muncitorilor vietnamezi care ajung în România vin din cele mai sărace zone ale țării. Oamenii de acolo sunt obișnuiți să supraviețuiască. Nu li se pare ceva ieșit din comun să prindă animale sălbatice.

Cetățenii vietnamezi de la Timișoara, surprinși în timp ce vânau popândei – specii protejate de lege- pentru a-i mânca, dar și alte cazuri în care asiaticii au fost văzuți la braconaj de fazani și iepuri, ori jupuind câini sau șobolani, au încins din internetul.

Cei mai mulți români și-au revărsat ura și furia față de muncitorii vietnamezi. S-au activat și naționaliștii. Unii au cerut expulzarea străinilor, alții cer să nu mai fie primiți la noi în țară. Lucrurile nu sunt deloc atât de simple având în vedere că și economia românească are nevoie ca de aer de forță de muncă din afară.

„Îmi aduc aminte de perioadele în care românii îngrozeau occidentul cu tradițiile noastre legate de tăierea mielului sau a porcului, ca să nu amintesc și de episoadele cu lebedele vieneze. Venirea unor muncitori străini, pe lângă faptul că ne rezolvă o serie de probleme, provoacă și mici astfel de neajunsuri. Sper că oamenii vor fi doar atenționați și nu vor avea de-a face cu un exces de zel ieșit din comun. Poate n-ar fi rău ca, înainte de a fi aduși în România, acești oameni simpli să fie puțin informați în legătură cu legislația și regulile de aici”, susține profesorul universitar Adrian Pășcuță, directorul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din Timișoara.

Există în adâncurile noastre un filon naționalist care se manifestă în mod evident

„Diversitatea e un câștig pentru oricărei națiune. Evident, noi i-am chemat pe vietnamezi să lucreze. Faptul că se manifestă altfel decât noi, într-un astfel de context, nu ne îndreptățește să facem astfel de lozinci dușmănoase. Dar asta arată că există pe undeva în adâncurile noastre un filon naționalist care se manifestă în mod evident. Mai avem de lucru până să fim ceea ce vrem să părem, adică ospitalieri și fără a avea probleme de respingere a altora. Până acum nu am avut un impact mare al emigranților, s-au stabilit foarte puțini în România, față de occident, dar dacă lucrurile ar fi altfel, și ar fi venit milioane, cum au fost în Germania, eu cred că lucrurile ar fi degenerat și această respingere a străinului ar fi fost mai mare”, a declarat Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara, care militează pentru conviețuirea interetnică.

Muncitorii vin cu contracte de muncă pe perioade determinate

Deocamdată, numărul străinilor care se stabilesc în România este foarte mic față de țările avansate din Europa. În România sunt stabiliţi oficial cam 500 de vietnamezi, dar sunt veniţi la muncă, de 7.000-8.000. Aceştia vin în România cu contracte de muncă pe perioade determinate.

„Atâta vreme cât demografia ne spune că mergem către minus, este foarte clar că trebuie să vină oameni din exterior. Altfel, România, ca orice stat, se va degrada. A menține un anumit standard, un anume nivel de viață, e nevoie de forță de muncă. Dacă familiile se rezumă la un copil, pentru că așa cum spune în Banat, nu poți să faci jumătate, atunci evident că trebuie să accepți această idee, pentru că ei vin să facă muncile pe care noi nu le facem. Germania de după război nu și-ar fi revenit dacă nu făceau un import masiv de turci. Ei au adus Germania mult mai sus decât a fost într-un timp extrem de scurt”, a mai spus Florian Mihalcea.

Nu le place ce mâncăm noi

Mai există un aspect de care trebuie să se țină cont. Majoritatea muncitorilor care ajung în România vin din cele mai sărace zone ale Vietnamului. Oamenii de acolo sunt obișuiți să supraviețuiască.

„Lor nu li se pare că fac ceva anormal. La ei nu este interzis, cred că tot ce e sălbatic poate fi prins, fără nicio regulă. Ei se duc la pescuit, fără să știe că la noi e nevoie de permis pentru asta. Ar trebui să li se explice din start regulile. Mai trebuie să înțelegem ceva. Acești vietnamezi care vin aici să muncească sunt din zona de centru a țării, sunt de fapt supraviețuitorii războiului. Acolo pământul e roșu, nu crește nimic. Trebuie și sunt obișnuiți să mănânce orice. Vin din zone foarte sărace, au fost obișnuiți să supraviețuiască. Lor li se pare că pot face și aici ce fac acolo. Sunt sigur că ei primesc destulă mâncare, dar asta nu înseamnă că le și place ce mâncăm noi. Nu e pe gustul lor. Așa că își fac ei. De exemplu, cei de la Smithfield nu duc lipsă de carne de porc, ei primesc de acolo. Însă nu vor pulpă, vor oase, picioare de porci, aia le place, să roadă cartilaj, să facă zeamă de oase”, a povestit Răzvan Pata, patonul restaurantului vietnamez Little Hanoi din Timișoara, care este și căsătorit cu o vietnameză.

Vietnamul are o dezvoltare extraordinară. Are PIB-ul în fiecare an de peste 7%. În 1975, când s-a terminat război, populaţia în cele două ţări, care acum sunt unite, era de aproximativ 60 de milioane, în prezent sunt peste 100 de milioane.