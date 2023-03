Vietnamezii din Timișoara, filmați când prind popândăi pentru a-i mânca. Animalele sunt protejate de lege VIDEO FOTO

Mai mulți cetățeni vietnamezi, care locuiesc în căminul fabricii Smithfield de pe strada Polonă din Timișoara, au fost filmați în timp ce săpau, pe un câmp și prindeau popândăi.

Mai mulți cetățeni vietnamezi, lucrători la fabrica Smithfield din Timișoara, au fost surprinși săpând după păpândei, în zona străzii Polonă, acolo unde muncitorii asiatici au și căminul. Un timișorean i-a fotografiat și filmat pe vietnamezi, iar imaginile au ajuns la Asociației pentru Susținerea, Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor (ASPADA).

“Am primit primit un mesaj de la un fotograf, care mi-a spus că că un alt fotograf, prieten cu el, a surprins în zonă în mai multe rânduri un grup de vietnamezi care prindeau popândăii pentru a-i consuma. Acolo unde au fost filmați vietnamezii e o zonă în care s-ar afla vreo 2.000 de popândăi. E pe strada Torino, aproape de căminul de la Smithfield. Se vede pe filmare că prind popândăii și îi pun într-un bidon de plastic. Ce ar putea să facă ei? Îi mănâncă, în mod cert. La ei ceva obișnuit”, a declarat Anamaria Manolea, președintele Asociației pentru Susținerea, Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor.

Poliția a deschis o anchetă

Anamaria Manolea a anunțat inițial Garda de Mediu Timiș, iar apoi a făcut un denunțe penal la poliție.

“Am solicitat anchetarea săvârșirii unor acte de cruzime și rele tratamente împotriva animalelor, uciderea cu intenție și fără drept, braconaj a unor specii protejate de lege, fiind vorba de specia Popândău”, a mai spus Anamaria Manolea.

Polițiștii timișeni au demarat o anchetă. “La data de 28 martie 2023, la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a fost înregistrată o sesizare ce privește acte de braconaj a unor specii protejate de lege. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale”, au transmis cei de la IPJ Timiș.

Se pare că nu este primul caz de acest gen în care sunt implicațio cetățeni din Vietnam.

„Tot eu m-am ocupat de mai multe cazuri de acest tip. A fost un caz Dumbrăvița, de unde dispăreau pisicile. Oamenii au început să lipească pe stâlpi mesaje că le dispar animalele. În zonă stăteau muncitorii din Vietnam. Apoi, tot așa au fost filmați vietnamezii la braconaj de fazani și iepuri. Se văd pe camere, foloseau bețe și bidoane, au golit poiana de animale. Sunt angajații de la fabrica Semaco. Un paznic de acolo m-a căutat să-mi spună că dispar câinii, că el a văzut cum jumuleau câinii. A fost și poliția la ei, dar au spus că ei nu fac așa ceva”, a mai declarat Anamaria Manolea.

Popândăul e protejat prin lege

Popândăul (Spermophilus citellus) este un mamifer de talie relativ mică, aproximativ 20 de centimetri, avand corpul adaptat traiului în galeriile săpate în pământ. Este un animal protejat prin lege, deși este văzut de multă lume ca fiind un dăunător al agriculturii. Acesta este și motivul pentru care în prezent specia se află pe cale de dispariție.

“Cei mai importanți factori periclitanți sunt dispariția pășunilor cu vegetație scurtă respectiv fragmentarea accentuată a populațiilor. Schimbările în modul de utilizare a terenurilor, precum și diminuarea continuă a numărului animalelor de fermă nu face posibilă perpetuarea pajiștilor cu vegetație ierboasă scurtă, contribuind semnificativ la dispariția speciei. Din aceste cauze, în România popândăul a dispărut din multe locuri unde odinioară era prezent. Așadar, conservarea pajiștilor cu populații de popândău trebuie considerată una dintre prioritățile principale pentru conservarea valorilor naturale ale țării. În regiunea panonică popândăul este într-o stare de conservare extrem de nefavorabilă, fapt datorat gradului ridicat de izolare a coloniilor și a distrugerii habitatelor de către diverse investiții infrastructurale”, aflăm din Lista roșie a speciilor periclitate IUCN.

Uciderea acestor animale este pedepsită conform legii. De asemenea, este interzisă stricarea, distrugerea sau împiedicarea accesului la orice structură construită de popândău pentru adăpost şi protecţie.

La Cluj opăreau mai mulți șobolani capturați



Un vietnamez a fost filmat în incinta unei fabrici din Cluj-Napoca pe când jupoaie șobolani. Clujeanul care a făcut publică filmarea susține că acesta face parte dintr-un grup de vietnamezi care vânează și mănâncă tot ce prinde: șobolani, păsări, iepuri.



Imagini cu un vietnamez pregătind o masă cu șobolani au fost publicate pe site-ul Media 9.

„I-a jupuit și curățat, în fotografii se vede că sunt gata de pus pe grătar. Vă arătăm mai jos și o fotografie cu resturi, e pentru cei cu ficat puternic; acolo se poate observa un cap de șobolan, gheare, diverse organe”, se arată în publicația citată.



Pe pagina de Facebook a Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB Cluj a apărut următorul mesaj: „Cel puțin un grup de asiatici, de la periferia cosmopolitului municipiu, a fost identificat clar cum vânează, capturează ilegal și mănâncă tot ce mișcă. În filmare se observă cum jupoaie șobolani opăriți, iar sursele noastre spun ca fac asta si cu păsările salbatice, însă așteptăm dovezi deocamdată. Din vară urmărim cazul, dar am decis sa scoatem public ce avem deja, in speranța ca vom fi mai vigilenți cu toții si vom reuși sa ii prindem in flagrant”.