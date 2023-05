Concert extraordinar al Orchestrei Naționale a Franței, la Timișoara. Biletele s-au epuizat de zece zile

Orchestra Națională a Franței va susține două concerte speciale în Timișoara - Capitală Europeană a Culturii. Primul eveniment este concertul simfonic în această seară, pe scena Sălii Capitol.

Orchestra Națională a Franței este considerată un ambasador cultural, fiind cea mai importantă orchestră filarmonică din această țară. Să vină la Timișoara o asemenea orchestră este un lucru extraordinar. Iar asta se întâmpă în contextul Capitalei Culturale a Europei. Orchestra Națională a Franței a pregătit două reprezentanții în Sala Capitol. Prima este miercuri, 31 mai 2023, de la ora 19.00, iar a doua, joi, 1 iunie, de la aceeași oră.

„Este un moment istoric pentru Timișoara,. Orchestra Națională a Franței poposește aici, pentru două concerte. Proiectul s-a născut din discuțiile cu maestrul Măcelaru, care și-a dorit să aducă Orchetra Națională a Franței la Timișoara, orașul său natal. Sunt o sută de oameni care au făcut această călătorie la Timișoara, muzicieni excepționali, observăm voarte multe naționalități în această orchestră. Sunt oameni care cântă împreună pentru aceeași cauză”, a spus Ovidiu Andriș, directorul Filarmonicii Banatul.

Sub bacheta timișoreanului Cristian Măcelaru

Orchestra Națională a Franței este dirijată de timișoreanul Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai reprezentantivi dirijori ai generaţiei sale. A condus unele dintre cele mai importante orchestre din lume, iar acum are pe mâini cei mai buni muzicieni din Franța.

„Ca de fiecare dată când mă reîntorc în Timișoara, mă bucur să mă reîntâlnesc cu cetățenii orașului, audiența care vine la concerte e plină de dragoste și căldură. Mă simt foarte bine în mijlocul oamenilor din Timișoara. Oamenii îmi spun că sunt mândri de ceea ce fac. E emoționant, dar e și responsabilitate față de ceea ce fac, să aduc puțină lumină și spre orașul Timișoara. Secretul acestei munci este dragostea. Cu oamenii nu poți lucra decât atunci când îi iubești cu adevărat. Pentru mine fiecare repretiție cu acest sentiment, să iubesc oamenii cu care lucrez. E singurul mod în care poți trece lucruri cu vederea și poți face ceva constructiv și important”, a spus Cristian Măcelaru.

Orchestra Națională a Franței a venit la Timișoara cu 100 de muzicieni. Astăzi, publicul va putea asculta compoziții de Kodaly, Debussy, Saint-Saens și Ravel, iar în concertul de joi, solista va fi violonista de origine română Sara Munteanu, cu compoziții de Kodaly și Bizet.

„Am vrut să aducem și ceva de lângă noi. De aceea am ales Kodaly, un compozitor care s-a inspirat foarte mult din muzica din Transilvania și Banat. Ca și Bartok, ca și Ligeti. Veți auzi o muzică ce reprezintă folclorul de aici, care este atât de frumos pentru orchestră. Am interpretat această partitură cu Orchestra Națională a Franței la Paris și au cântat-o atât de frumos, am spus că trebuie neapărat să o ducem la Timișoara. celelalte compoziții sunt din repertoriul nostru de bază, francez, din secolul 19 și 20”, a mai spus Măcelaru.

Ambele concerte se vor desfășura cu casa închisă, pentru că biletele s-au epuizat în urmă cu zece zile.