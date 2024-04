Concept turistic la mare căutare. Oaspeții iau masa în gospodăria unde cântă cocoșul, paște vaca și umblă puii în jur FOTO

Comuna Margina a eușit să autorizeze și să deschidă două Puncte Gatsronomice Locale, în Margian-sat și la Coșteiu de Sus. Deschiderea acestor două puncte gastronomice reprezintă o nouă oportunitate de promovare a comunei Margina – cunoscut deja pentru brandul „Mic dejun la Margina”, lansată în 2017.

După mai mulți ani de activități de promovare turistică a comunei, de dezvoltare a unor produse turistice locale și implicare a comunității în multiple activități de profil, comuna Margina reușește să pună pe harta județului Timiș două Puncte Gastronomice Locale.

Acestea vor funcționa pe tot parcursul anului și pot fi găsite în localitatea Margina, în gospodăria de la stâna familiei Fântână și în localitatea Coșteiu de Sus la Emilia Popa.

Cele două loacții vor întări oferta turistică a zonei și vor oferi vizitatorilor și turiștilor ocazia de a accesa în mod permanent bucătăria tradițională locală.

„Sunt niște pași foarte importanți pentru noi. Pot să spun cu mândrie, oficial am obținut autorizațiile pentru Punctele Gastronomice Locale. Le doream de foarte mult timp. Sunt două familii care au avut curaj să încerce ceva nou, care ne-au fost alături de la începutul proiectului Mic dejun la Margina. La fel ca și noi, pe parcurs au prins tot mai mult curaj. Nu am renunțat și am încercat de fiecare dată să aducem ceva nou grupurilor care ne-au vizitat. Aceste locații vor fi deschise pe tot parcursul anului, doar că aceste gazde își vor duce traiul de zi cu zi, vor merge la muncă, vor sta acasă doar în momentul în care vor avea cereri. Dacă sunt cereri, va fi zilnic, clar”, a spus Damaris Sivu, ghid la Infonectrul Turstic de la Margina.

"Este plăcut să vezi că vine omul și gustă preparatul tău"

Punctele Gastronomice Locale sunt puncte de alimentație turistică de tip familial în care se prepară și se servește masa, pe bază de rețete tradiționale, cu resurse locale, iar meniul zilnic cuprinde o gamă redusă de preparate tradiționale locale, care sunt realizate de proprietar și membrii familiei acesteia. Emiliei Popa spune că gospodăria ei a fost trecută anul trecut de peste 400 de oaspeți.

“Turiștii sunt încântați. Îmi dau seama că sunt încântați, pentru că revin. Și odată ce revine un om, înseamnă că i-a plăcut, că a fost bun ceea ce am pus pe masă. Suntem într-o curte gospodărească, unde cântă cocoșul, dincolo paște vaca, se aude porcul, sunt puii pe lângă. Dar este bine. Aș dori să vină cel puțin cum au venit până acum. Și nu au venit numai din țară. Am deja și din străinătate care revin. Am avut și din Slovacia, din Cehia, Germania, chiar și din America. Este plăcut să vezi că vine omul și gustă preparatul tău, iar când vezi că s-a golit tava e ceva minunat pentru bucătar”, a declarat Emilia Popa.

Patru Puncte de Gastronomie Locală în tot județul Timiș

Un concept turistic foarte actual, punctele gastronomice locale promovează tradițiile gastronomice rurale într-un mod organizat și sigur și sunt bucătării particulare din spațiul unor ferme, stâne sau exploatații familiale, care servesc rețete specifice zonei unui număr de maxim 15 turiști. În România sunt deschise în prezent peste 260 de Punctele Gastronomice Locale.

Timișul stă rău în ce privește astfel de locații.

„Din păcate, în Timiș avem destul de puține Puncte de Gastronomie Locală. Abia în ultimii ani au început procedura de înregistrare ale acestora. În afară de cele două de la Margina știu că în Timiș mai sunt doar două. Unul este la Sânandrei, în jurul unei stupine și a unei culturi de legume. Timișul stă modest într-un clasament la nivel național în ceea ce privește Punctele de Gastronomie Locală. E o ocazie pentru autoritățile locale de a dezvolta și a face demersurile să încurajeze cât mai mulți producători să obțină această certificare”, a spus Sergiu Florean, de la Centrul de resurse pentru inițiative etice și solidare.

În prezent, în comuna Margina sunt disponbile astăzi mai multe structuri de cazare certificate, locații de servit masa și au loc permanent evenimente de promovare a zonei, punctul de plecare al acestei dezvoltări turistice fiind reprezentat de produsul turistic Mic dejun la Margina, lansat de comunitatea locală în anul 2017.