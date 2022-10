Bienală de arhitectură virală pe internet după „scandalul leagănului roz” și „misterul dungii galbene”

Bienala de arhitectură Beta din Timișoara a început cum nu se poate de furtunos: criticat sau lăudat, acesta a atras atenția mai mult decât oricând.



În cadrul ediție a patra a bienalei Beta au contribuit cu lucrări peste o sută de artiști și arhitecți din țară și străinătate. Au fost expuse în spațiul public peste 140 de lucrări. Mulți internauți nu înțeleg însă mare lucru din arta contemporană și experimentală, dar nici nu au citit descrierile proiectelor.

Așa că s-a dat liber la comentarii și ură în mediul online. De altfel, reacția oamenilor contează cel mai mult, în condițiile în care Beta 2022 are ca temă “Orașul, ca fiind un bun comun” încearcă să investigheze relația personală a fiecăruia dintre noi cu spațiul urban în care trăim și ne manifestăm.

„Mi-ar plăcea tare mult să spun că fiecare cetățean își asumă spațiul acesta din fața casei, dar din păcate nu se întâmplă tocmai așa. Ne bucură extrem de multă că cetățenii au interveni și au povestit și au avut o reacție la intervențiile acestea, înseamnă că le-au strânit curiozitatea și au ceva de spus. Pe de altă parte, e absolut firesc să se nască controverse în spațiu public. Nu ne e teamă de ea, e binevenită, putem să avem o discuție pe tema aceasta. Așa cum există un mesaj de hate, noi am observat șilucrurile pozitive”, a declarat Alexandra Trofin, cordonatarea bienalei Beta 2022.





Balansoarul vorbește despre granițe

Poate cea mai criticată lucrare a fost leagănul roz care are în o parte pe propriertatea Politehnicii, iar cealaltă parte e pe trotuarul de pe bulevardul Mihai Viteazul. Acesta îi aparține lui Rael Sanfratelo, arhitect din Statele Unite ale Americii, profesor la Harvard, și vorbește despre „granițe”.

“Este o lucrare despre granițe și despre colaborare. Gardul respectiv, da, este o graniță. Este un perete, unul dintre acei pereți metaforici pe care-i prezentăm în expozițiile noastre. Expoziția se numește Another Breach in the Wall. În SUA, lucrarea respectivă a fost făcută la o graniță mult mai controversată, la granița dintre Statele Unite ale Americii și Mexic. A putut fi făcut pe o parte și de cealaltă această lucrare care s-a îmbinat la mijloc, iar copiii din cele două țări au putut să colaboreze. Balansoarul nu poate fi folosit de unul singur. Întotdeauna ai nevoie de un partener”, a explicat arhitectul Daniel Munteanu, unul din curatorii Beta 2022.





Misterul liniei galbene din oraș

Organizatorii au picurat pe trotuar vopsea galbenă pe o distanță totală de 24 de kilometri, în tot orașul, liniile ducând practic către expozițiile prezentate în bienală. Rețelele de socializare s-au umplut și pe acastă temă de critici. Vopseaua folosită nu este permaennată, este de natură să se șteargă în scurt timp.

„Controversa liniei galbene a fost asumată prin simplul fapt că nu am anunțat înainte de a se face, ci a fost cumva ca un teaser. Am ales cu foarte mare atenție tipul de vopsea, împreună cu producătorii, este o vopsea nepoluantă, este pe bază de apă și prin acțiunea afectivă a pașilor oamenilor și al ploii această linise se va duce. Nu este un vandalism asupra orașului și nu este o lucrare care să-și dorească să fie permanentă. A fost făcută ca ea să dispară ușor în timp”, a mai spus Daniel Munteanu.





Lucrările au început să dispară

O altă problemă a fost dispariția unor lucrări. Unele n-au rezistat nici două zile, cum a fost covorul cu monezi de 50 de bani.

„Au fost mai multe lucrări care au dispărut. Nu aș spune că au fost furate. Poate că au fost împrumutate, colecționate, nu știm. Atunci când ai o expoziție în spațiul public, fără custozi, fără acel cordon roșu de delimitare, care spune nu vă apropiați. Noi chiar îndemnăm oamenii să se apropie, să atungă și să consume ceea ce văd. Sigur, unele dintre lucrări dispar, unele sunt vandalizate, covorul din monezi a atras atenția atenția pentru că a dispărut în 12 ore din momentul în care a fost instalat. Este o lucrare deosebită făcută de biroul timișorean FOR. Cumva ne-am asumat chestiunea asta de la început”, a adăugat Daniel Munteanu.







Beta este un proiect cultural al Ordinului Arhitecților din România- filiala Timiș, coorganizat cu Facultatea de Arhitectură.

„Suntem foarte bucuroși că avem așa membri care se implică în viața comunității. Ne bucură că avem șansa să vorbim despre arhitectură în moduri diferite și de a extinde dialogul de la obiect la oraș. E important ca toți cei care conviețuim în oraș să avem o opinie și un punct de vedere, dare importantă și înțelegerea artei și dialogul constructiv”, a declarat Daniel Tellman, președintele OAR Timiș.

Unul din cele mai expoziții din cadrul Beta 2022 a fost organizat în Palatul Ștefania din Piața Traian. Timișorenii sunt invitați să pătrundă într-o lume spectaculoasă, cea mai mare parte a expoziție fiind întinsă la subsolul palatului, care nu a fost niciodată deschis publicului. Expozițiile pot fi vizitate până în 23 octombrie.