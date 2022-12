Atmosferă de basm în Parcul Crăciunului. Zonă încălzită pentru spectacole și patinoar semi-acoperit FOTO

Zeci de mii de luminițe, obiecte supradimensionate, brăduți zburători și butaforii, un patinoar semi acoperit, au prins viață la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

Muzeul Satului Bănățean găzduiește singurul festival de iarnă cu zonă încălzită pentru spectacole, patinoar acoperit și food market protejat de ploaie și zăpadă. Toate acestea la cea de-a doua ediție a Parcului Crăciunului, care și-a deschis porțile marți seara, 6 decembrie. CJ Timiș a venit în acest an cu un nou concept vizual inedit.

Pentru patinoarul de 500 metri pătrați au fost pregătite efecte speciale, iar zecile de luminițe întregesc atmosfera festivă.

Patinoarul a fost amplasat în inima muzeului, în fața scenei fixe. În aer liber și totuși acoperit de arcada de lemn din fața scenei.

În Laboratorul Crăciunului, sub forma unui iglu de mari dimensiuni, zona încălzită pentru spectacole, vor avea loc seară de seară, începând cu ora 20.30, momente muzicale live din seria de showcase-uri Muzicon. Aici se vor ține și spectacole de teatru, ateliere creative și de meșteșugărit, toate în tema sărbătorilor de iarnă.

„Ne propunem ca anul acesta să susținem artiștii locali care vor veni în fața publicului cu sesiuni de muzică live și concerte. Avem încredere în potențialul lor, suntem dornici să îi promovăm și încurajăm timișenii să guste și altceva decât artiștii mainstream care vin punctual, pe onorarii substanțiale. Mai ales în contextul Capitalei Europene a Culturii, pe lângă organizarea și finanțarea evenimentelor din Programul Cultural, avem datoria de a crea condițiile necesare pentru ca viața culturală a comunității să se dezvolte”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

În căsuțele de pe Aleea Artizanilor se găsesc obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cu multe variante de cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

O altă zonă care atrage atenția este cea cu specialități de sezon, vin fiert și deserturi. Aroma preparatelor gustoase și de sezon, deserturile cu gust de scorțișoară și alte specialități vor încânta vizitatorii de orice vârstă.

Concerte în iglu

În prima seară au concertat cei de la Phaser. De-a lungul celor trei săptămâni, pe scena din Parcul Crăciunului vor mai urca Tembaza, George Indru, JazzyBit, Joe Jazz Junktion, Vest Phoenix Band, Jazz a la Jais, Zolevee, The Case, Sweet Wednesday, Allover, The Other You, Bruno & The blues, DJ Border, Joel Benson, Monokron, Ioan Popovici, Volga ARM.

Programul complet al Parcului Crăciunului se găsește pe www.parculcraciunului.ro.

Intrarea în Parcul Crăciunului este gratuită, la fel accesul la patinoar, precum și la atelierele și spectacolele zilnice pentru copii.

Târgul va fi deschis timp de trei săptămâni, până pe 27 decembrie, în intervalul orar 17.00 – 22.00.

Accesul la Muzeul Satului Bănățean se poate face și fie folosind cursa regulată a STPT, dar și cu un autobuz pus la dispoziția celor interesați, care va pleca de lângă parcarea Modex din centrul Timișoarei.