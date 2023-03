Angajat la 70 de ani. Moșu' strânge gunoaie și e mândru de munca lui: „Nu-i lucru urât“ VIDEO

Nicolae Toma, Moșu’ cum îi spun colegii, este, la 70 de ani, cel mai vârstnic angajat al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. Moșu’ se îngrijește ca parcarea aeroportului să fie tot timpul curată și face asta cu zâmbetul pe buze.

Născut la Deva și ajuns la Timișoara în 1954, Nicolae Toma a lucrat mulți ani la CFR unde, susține el, a făcut „munca de jos”. Acum, la 70 de ani împliniți, Nicolae Toma, care este și străbunic, strânge gunoaiele din incinta Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, fiind și cel mai vârstnic angajat al Aeroportului Timișoara.

Moșu’, care are în dotare un Tuk Tuk cu ajutorul căruia cară sacii de gunoi strânși din aeroport, este conștient că mulți tineri fug de munca pe care o face el. Pentru el, lucrul pe care îl face de 20 de ani nu este, însă, deloc greu.

„La alții le e greu, la tineret îi e greu la mizerie, le e scârbă. Dar nu e un lucru urât, nu-i lucru urât, trebuie să-ți placă să faci. Mie îmi place să fac, să fac treabă, beau cafeaua, mai stau, mai merge la cantină și așa trece timpul”, a declarat Nicolae Toma pentru Radio Timișoara.

Pentru cei care s-au pensionat și nu mai fac nimic, Moșu’ are un sfat: „Să lucreze în continuare, că atunci dacă stau, se duc”.

„Dacă stai, mașina nu mai pornește”, spune Nicolae Toma, care nu a avut până acum probleme mari de sănătate.

„Nu-s așa bolnav. Am mai răcit. Dacă-mi spune, eu de mâine nu mai vin. Nici nu trebuie să fac lichidare. Dar nu mi-au spus nimic de la Resurse (n.r. Resurse Umane). Chiar m-am întâlnit cu fata de la Resurse: <Până când vin?>. <Ți-am spus ceva eu?>”, povestește Moșu’, care e hotărât să lucreze „cât îl ține Dumnezeu”.

Nicolae Toma a mărturisit că, atunci când e nevoie, le face și educație celor care aruncă mucuri de țigară pe jos. „Acuma chiar am avut dificultăți cu două doamne, dar doamne. Au aruncat țigara pe jos. Eu am stat la Sosiri pe geam, m-au văzut. Și am venit și i-am spus: <Uite, coșul, la trei metri de dumneata>. S-a dus, a luat-o frumos și a pus-o acolo. Scrumiere sunt peste tot. Nu poți să arunci jos”, a mai spus Moșu’.

„Primul lucru când te vede: <să ai o zi bună>”

Amalia Matei, consilier al directorului general de la Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara, spune că Moșu’ este un exemplu pentru ceilalți angajați din aeroport.

„Moșul nostru este un exemplu pentru noi toți și este de departe cel mai simpatic coleg și cel mai săritor. Primul lucru când te vede: <Să ai o zi bună>, acesta este salutul lui și dincolo de salut mai are și un zâmbet foarte larg și foarte prietenos. Chiar e un exemplu pentru toți. Este toată ziua cu sacii, cu căruciorul și chiar e un exemplu și suntem foarte bucuroși să fie în echipa noastră. Tocmai l-am sărbătorit la 70 de ani împreună, inclusiv cu domnul director general și ne-am bucurat împreună cu colegii de bucuria lui. E foarte mare lucru să ajungi la 70 de ani și să ai această energie”, a declarat Amalia Matei.