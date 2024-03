Calculele Coaliției provoacă scandal în PNL Timiș. Nica, înlocuit de Blaga la conducerea filialei

Decizia Coaliției PNL-PSD de a susține un candidat social-democrat în fruntea Consiliului Județean Timiș, condus până acum de liberalul Alin Nica, a stârnit un scandal de proporții în filiala PNL, care s-a finalizat cu înlăturarea opozantului de la șefia filialei.

UPDATE:

„În ceea ce priveşte organizaţia Timiş, Biroul Politic Naţional a stabilit demiterea domnului Alin Nica din funcţia de de preşedinte al organizaţiei şi numirea unui preşedinte interimar al acestei organizaţii în persoana domnului Vasile Blaga. Totodată, s-a stabilit dizolvarea Biroului Judeţean de conducere a organizaţiei Timiş, structura interimară numită în această seară cuprinzându-i pe cei 43 de primari ai organizaţiei PNL Timiş, alături de primarul Nicolae Robu, evident preşedintele organizaţiei, domnul Vasile Blaga, cei doi deputaţi de Timiş şi toţi ceilalţi membri ai organizaţiei PNL Timiş desemnaţi în această structură de conducere”, a anunţat Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, la finalul BPN al partidului.

Totodată, reprezentantul liberalilor a negat acuzațiile potrivit cărora partidul ar fi cedat presiunilor PSD.

Privind diferența de strategie în cazul organizațiilor Brașov și Bacău, Stroe a explicat că în acele filiale a existat voință pentru a se înțelege.

***

Știrea inițială

„Mai bine îmi tai o mână decât să semnez ca președinte al filialei Timiș o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid și pe vremea USL-ului am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deși condițiile erau cu totul altele. N-o să fac nici acum”, a afirmat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, înaintea reuniunii Biroului Politic al PNL de marți.

De altfel, liderul liberal a afirmat încă din momentul deciziei în Coaliție pentru susținerea unui candidat PSD că va continua să candideze. „Eu am mai spus și o repet, mă bat până la capăt pentru PNL, vreau să rămân în PNL, dar evident că dacă colegii mei aleg să se despartă de mine, eu trebuie să urmez calea liberală în continuare și calea unui proiect de dreapta”, a afirmat Nica într-o intervenție la Digi24, fiind întrebat dacă este tentantă oferta discutată cu Ludovic Orban

Nica, schimbat din fruntea filialei

Potrivit surselor „Adevărul”, PNL a decis eliminarea lui Nica din fruntea filialei Timiș cu 60 de voturi „pentru” și 4 „împotriva”. În locul său va fi instalat pe poziția de interimar Vasile Blaga, fost președinte PNL și fost șef al Senatului.

În timpul ședinței liberalilor Alin Nica a lansat mai multe atacuri la adresa conducerii și a acuzat o predare a PNL, susținând că social-democrații le vor lua primarii. De altfel, liderul liberal a ales să iasă din sală înainte de votul privind înlăturarea sa. „Mi-am luat rămas bun de la colegii mei pentru că acum se votează demiterea mea de la PNL Timiș (n. r. - de la șefia organizației)”.

Cum arată calculele pentru județul Timiș

Conducerile PNL și PSD au stabilit luni susținerea candidatului PSD la șefia Condiliului Județean și a candidatului PNL pentru primăria Timișoara, potrivit informațiilor Adevărul, social-democrații ar urma să îl propună pe Alfred Simonis.

Șeful PNL, Nicolae Ciucă, a declarat anterior, la Timișoara, că s-a stabilit ca Nicolae Robu să fie candidatul PNL la Primăria Timișoara încă de anul trecut.

Antecedentele din PNL Timiș

În 2021, Alin Nica era acuzat alături de alți colegi de „încălcări grosolane ale democraţiei interne” chiar de către fostul șef PNL Ludovic Orban, care a susținut atunci că Nica, Dănuţ Groza, Alina Gorghiu şi Bogdan Ghelbere au împiedicat membrii în drept ai PNL să-şi exprime opţiunea în cadrul alegerilor interne din filială.

Drept urmare, alegerile din PNL Timiș au fost anulate la acel moment, Nica susținând la rândul său atunci că mai mulți oameni care nu ar fi avut drept de vot ar fi forțat intrarea în sala de ședință, perturbând buna desfășurare a alegerilor.