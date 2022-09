Maghiar ajuns în România, reacție neașteptată: „Aveam cu totul altă impresie despre ei”

Un tânăr maghiar care a vizitat România s-a declarat surprins de cele văzute. Bărbatul spune că își imagina cu totul altfel România și vorbește în termeni elogioși despre munții și orașele de aici.

Laci, un tânăr maghiar din Budapesta, a vizitat de curând mai multe orașe din România și a avut ocazia să ajungă și în Munții Făgăraș. S-a declarat surprins plăcut de cele văzute deși admite că nu avea foarte multe așteptări.

„Am venit cu niște prieteni cu mașina și am ales un traseu interesant, zic eu. Am intrat prin Oradea, apoi Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu și București. Înainte de București, am fost în Munții Făgăraș. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, nu mă așteptam să fie așa de frumos”, a spus el.

Tânărul a mai afirmat că vizitase anterior doar Târgu Mureș și București, în urmă cu foarte mulți ani, iar acum aproape că nu mai recunoaște locurile.

„Când eram copil am fost în Târgu Mureș și București, cred că prin 1993-1994. Atunci erau două orașe cenușii, triste cumva. Ceea ce a am văzut azi diferă total. Dintre toate cea mai frumoasă e Oradea, apoi Cluj și Sibiu. Îmi place însă și Târgu Mureș, București și Brașov, care sunt cumva diferite între ele. Dar cel mai mult mi-a plăcut în Munții Făgăraș. În munți, am văzut urme de urs, iar localnicii ne-au spus că e plin de aceste animale acolo”, adaugă maghiarul.

Referitor la români, Laci mărturisește că avea idei preconcepute. „Când i-am propus prietenei mele că vreau să mergem în România m-a întrebat dacă glumesc. A zis că ne luăm bătaie, că românii ne urăsc. Dar a văzut și ea că nu e așa. Poate că lucrurile astea s-ar fi întâmplat acum 30 de ani când era dușmănie mare între români și maghiari, dar acum relațiile s-au normalizat. Recunosc că aveam și eu temeri, aveam cum totul altă impresie despre ei. Eu nu mă așteptam să ne ia la bătaie, dar mă așteptam să simțim ostilitate.

Dar nu a fost așa. Din Oradea și până în București am întâlnit oameni simpatici, iar cu unii chiar ne-am împrietenit. De exemplu, am stat în centrul Bucureștiului până dimineața cu un grup de tineri români și ne-am înțeles de minune. Ura și toată mizeria ce rezultă de acolo vine de la politicieni, nu de la oameni. Pentru că oamenii normali, fie maghiari, fie români, au înțeles că ne unesc mai multe decât ne despart și că suntem exact la fel, suntem oameni”, a conchis maghiarul.