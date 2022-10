Zona din Defileul Jiului aferentă DN 66, va fi deservită de un număr mai mare de angajați. Care e motivul

Numărul de angajați care vor ocupa de administrarea Drumului Național 66, pe porțiunea care traversează Defileul Jiului, va fi suplimentat, după ce traficul a crescut ca urmare a ridicării restricțiilor de circulație.

Reprezentanții Drumurilor Naționale se așteaptă ca pe șoseaua care traversează Defileul Jiului să apară mai multe probleme, ca urmare a creșterii traficului, după ce restricția de tonaj a fost ridicată ca urmare a construcției noului pod peste râul Jiu.

Astfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cerut suplimentarea angajaților care se ocupă de acest drum.

„A crescut traficul auto, dar se desfășoară în condiții bune. Nu am avut evenimente nedorite, dar ne așteptăm să apară, deoarece este un drum de munte cu viraje strânse. Din acest motiv, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a solicitat Secției Târgu Jiu toate documentațiile pentru suplimentarea forței de muncă la districtul din Defileul Jiului, plus achiziționarea unui utilaj de mare capacitate, un încărcător, pentru a interveni în cel mai scurt timp în cazul în care apar probleme. Vor fi încă patru salariați în plus“, a spus Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, la o emisiune de la postul 1 Plus Tv.

Restricția de gabarit a fost ridicată

Pe Defileul Jiului era o restricție de gabarit de 30 de tone din cauza unui pod provizoriu peste râul Jiu. Cum în acest an a fost construit un alt pod, restricția de tonaj a fost înlăturată, iar transportatorii au început să frecventeze această rută, care face legătura între Ardeal și Oltenia.

În urmă cu câteva săptămâni, un teribil eveniment rutier a avut loc pe acest drum. O piatră s-a desprins de versant și a intrat prin parbrizul mașinii.

Un șofer din județul Giurgiu, care se întorcea cu familia de la mormântul lui Arsenie Boca a fost lovit în zona capului și a decedat. Poliția și compania de drumuri au deschia anchete pentru a verifica ceea ce s-a întâmplat.