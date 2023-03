Specii populare de pești au dispărut din râul Jiu. Șeful pescarilor dă vina pe poluare

O serie de specii populare de pești au dispărut din râul Jiu și mai ales din zona Parcului Național „Defileul Jiului“, șeful pescarilor dând vina pe poluare pentru acest fenomen.

Claudiu Fiu, vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj, a dat vina pe poluarea excesivă. Acesta a menționat că în zona Defilului Jiului nu se mai găsesc specii care erau foarte răspândite, cum ar fi jumuga sau chiar obletele: „Este adevărat că activitatea de braconaj mai există, dar fenomenul este sub control față de alte zone din țară. Nu braconajul mă sperie, pentru că știu cam să-l stăpânim, nu pescuitul cu undița sau priponul face prăpăd ( cei cu vechime știu cum arata barajul Turceni acum 15-20 de ani...plase și pripoane la metru pătrat și tot era pește). Aveam pește pe toate băltoacele și pe toate râurile. Foarte puțini pescuiau cu undița. Majoritatea foloseau alte metode ilegale și peștele nu dispărea. Sunt factori care ne afectează și pe care nu-i putem eradica. Din păcate, poluarea este decisivă. Au dispărut pești care nu au valoare și nu erau vizați de braconaj, cormorani, balastiere etc ... A dispărut jumuga, porcoiul, obletele...Cleanul din ce în ce mai rar...Defileul nu mai are nici beltiță sau clean... Apele sunt prea poluate. Singura soluție să mai avem activitate rămâne protejarea a ceea ce mai avem și populări. Impotența instituțiilor române este vizibilă și își face efectul direct“.

Județul Gorj a câștigat un proiect privat pentru montarea unui baraj pentru deșeuri.