Saci plini cu gunoaie, găsiți îngropați în centrul stațiunii Rânca. „Aceste deșeuri provin doar de la cabane“ VIDEO

Mai mulți saci cu deșeuri au fost găsiți îngropați în pământ în zona din centrul stațiunii montane Rânca, din județul Gorj, în urma unei acțiuni de ecologizare care s-a desfășurat în urmă cu câteva zile.

Dana Oniga, proprietara unei case de vacanță, s-a ocupat de organizarea acestei acțiuni și a spus că a fost șocată să descopere gunoaiele aruncate în acest mod. „Nu am reușit să ajungem în toate zonele din Rânca. Cele mai multe deșeuri au fost găsite în zona Ocolului Silvic. Este vorba de o lizieră de pădure unde se aruncă mereu deșeuri. Cel mai șocant a fost că am găsit îngropați saci cu deșeuri chiar în zona centrală a stațiunii, între Ocolul Silvic și prima cabană de lângă acest sediu. Acolo erau mulți saci din plastic și de rafie îngropați pur și simplu în pământ. Am găsit în acești saci dischete de calculator, zeci de sticle de ulei de gătit, doze de bere și alte asemenea deșeuri. A venit tatăl meu cu un târnăcop ca să săpăm pentru a-i putea scoate. Aceste deșeuri provin doar de la cabanele din Rânca“, a povestit Dana Oniga, care este și instructor de schi.

Aceasta nu își explică de ce deșeurile sunt abandonate în acest fel, deoarece societățile de salubritate ridică gunoiul din Rânca de două ori pe săptămână: „Zona este chiar lângă magazinul din centrul stațiunii. Mi se pare incredibil ce s-a întâmplat, atâta timp cât în Rânca acționează două firme de salubrizare care vin în două zile diferite. Cine știe de câți ani erau îngropați sacii acolo, deoarece dischetele de calculator nu se mai folosesc de mult timp“.

Au adunat deșeuri prin ploaie

Aproximativ 40 de voluntari au participa la acțiunea de ecologizare „Let's Do It, Romania!“ în zona Rânca. „Au fost prezenți 20 de elevi, cadre didactice, proprietari de pensiuni și chiar cinci turiști veniți în team bulding. A plouat chiar și torențial la un moment dat, dar, cu toate acestea, am rămas pe baricade“, a adăugat Dana Oniga.

Potrivit acesteia, cele mai multe deșeuri provin de la cabanele din Rânca și de la cei care vin în căutarea fructelor de pădure, care stau o perioadă îndelungată în zona montană. „Și turiștii aruncă deșeuri, dar într-o măsură mai mică, de obicei, PET-uri sau diferite ambalaje, care se pot aduna ușor“, a mai spus Dana Oniga.

Aceasta este dezamăgită de lipsa slabă de reacție a instituțiilor, în pofida numeroaselor sesizări pe care le-a făcut.

Măsuri luate de Garda de Mediu

Garda de Mediu Gorj a făcut un control în zona Rânca, iar comisarii au descoperit deșeuri aruncate în locuri nepermise. „A fost echipă de control în Rânca și s-au luat măsurile necesare. Responsabilitatea igienizării aparține celor două Unități Administrativ Teritoriale, Novaci și Baia de Fier, care au primit măsuri de igienizare a zonelor. Vor fi făcute verificări în continuare, pentru a vedea dacă măsurile au fost duse la îndeplinire. Cei care aruncă deșeuri în zona respectivă riscă să se aleagă cu dosar penal“, a spus Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj.