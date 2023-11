Recompensă 10.000 euro pentru prinderea hoților. „Îmi este teamă să nu pățesc ca Adrian Kreiner de la Sibiu“

Un om de afaceri din județul Gorj care a fost prădat de hoți chiar în noaptea de Revelion oferă o recompensă de 10.000 de euro pentru prinderea acestora, pentru că polițiștii nu au reușit să dea de urma lor.

Mai mult decât atât, hoții au incendiat și casa omului de afaceri pentru a șterge urmele.

Cosmin Bloancă, om de afaceri din Gorj, povestește că de Revelion (2022/2023) era plecat de acasă în momentul în care s-a petrecut jaful și a fost anunțat de un vecin despre faptul că locuința a luat foc. Inițial, acesta a crezut că este un scurt circuit la rețeaua electrică.

„Un vecin m-a alertat că locuința a luat foc. Eram plecat în Maramureș cu familia pentru a ne petrece Revelionul. Am văzut că este casa în flăcări. Se aprinsese şi casa unul alt vecin din partea dreaptă. L-am rugat pe vecinul meu să meargă să ia extinctoare şi să stingă focul de la celălalt vecin, care este mai în vârstă“, relatează Bloancă.

Seiful a fost găsit aruncat într-un canal la o distanță de 500 de metri

Proprietarul și-a dat seama că fusese victima unui jaf când a ajuns acasă. El a găsit seiful, în care își păstra economiile, spart cu o rangă și golit de bani. Acesta a fost descoperit la aproximativ 500 de metri de casă, aruncat într-un canal. „Era gol seiful. Era o sumă de bani foarte mare în el“, a precizat omul de afaceri. Hoții au furat și alte lucruri de valoare.

Cosmin Bloancă spune că hoții au acționat la pont. Aproximativ 28 de camere de supraveghere video are montate în incinta proprietății, dar acestea nu au reușit să surprindă fețele celor care au comis jaful. Hoții au urcat la etaj, au spart un geam, au pătruns în locuinţă, după care au tăiat curentul. În urma lor, făptașii au dat foc, pentru a șterge probele.

Recompensă de 10.000 de euro pentru prinderea făptașilor

Omul de afaceri aşteaptă de aproape un an să fie prinşi făptaşii și mărturisește că și-a cam pierdut speranța, deoarece nu a primit vreo veste din partea polițiștilor, astfel că s-a hotărât să ofere o recompensă de 10.000 euro persoanei care oferă informații pentru prinderea făptașilor. Acesta se află acum în Marea Britanie, unde are o afacere. Prejudiciul este destul de mare. Am pierdere de 300.000 de euro, dar cel mai mult contează siguranța familiei mele", a spus Bloancă.

Păgubit: „Cred că poliția îi protejează“

Cosmin Bloancă spune că a investit aproximativ 600.000 de euro într-o pensiune la marginea municipiului Târgu Jiu, iar reparațiile în urma incendiului au costat peste 300.000 de euro.

Acesta este nemulțumit de cum merge ancheta poliției și spune că și-a pierdut încrederea în anchetatori.

„Nu mi-a spus nimeni nimic. Le-am transmis polițiștilor cine cred eu că sunt suspecții, dar sunt amânat mereu de anchetator. Vorbesc singur. Mă izbesc de un perete. Sunt mai mulți care mi-au dat foc la casă. Cred că poliția îi protejează. Polițistul mi-a spus că locuința a luat foc de la un scurtcircuit electric, iar pompierii au stabilit că a fost o mână criminală. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am dușmani. Uitându-mă pe camere, mi-am făcut propria anchetă. I-am rugat să meargă la vecini să ia imagini de pe camerele de supraveghere video. Avocatul meu a transmis numeroase adrese către procuror și nu a primit vreun răspuns“, relatează acesta.

El spune că dorea să deschidă pensiunea după ce se întorcea în România.

Îi este teamă să vină acasă

Omului de afaceri îi este teamă să vină acasă ca să nu pățească le fel ca Adrian Kreiner, de la Sibiu, care a fost ucis în propria casă ca să fie jefuit.

„Îmi este teamă să vin acasă să nu pățesc ce a pățit domnul de la Sibiu, care am văzut că a mai fost amenințat. La noi, în România, trebuie să moară cineva ca să se facă o anchetă apa cum trebuie. Trebuie să stau aici și să nu mai vin acasă de teamă. Când o să vin în țară, o să îmi aduc niște oameni cu mine ca să mă protejeze. Vreau să fac greva foamei în fața Prefecturii. Oamenii aceștia se plimbă liberi pe stradă și pot să comită alte fapte de acest gen“, spune Cosmin Bloancă.