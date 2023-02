Părintele care a fost duhovnicul Mariei Lătărețu împlinește 100 de ani

Preotul Nicolae Diaconescu, din Bălceștii Gorjului, comuna Bengești Ciocadia, care a fost prietenul și duhovnicul Mariei Lătărețu împlinește astăzi vârsta de 100 de ani.

Părintele a cunoscut-o pe Maria Lătărețu, iar între cei doi s-a legat o prietenie care a durat toată viața.

„Maria Lătăreţu, pentru că niciodată nu a uitat de locul de baştină şi mereu venea cu plăcere în satul său”, spunea Nicolae Diaconescu pentru ziarul Adevărul.

Părintele a relatat că bunicul său a fost preot, iar tatăl său perceptor.

„Tatăl meu a fost perceptor, iar mama casnică. Am fost şapte copii. Tatăl a murit la vârsta la vârsta de 80 de ani, bunicul a murit la 90 de ani. Bunicul se trăgea dintr-o familie preoţească şi îşi dorea foarte mult să urmez acest drum. Am fost la şcoala la Târgu Jiu, apoi am făcut seminarul la Târgu Jiu, după care am absolvit Facultatea de Teologie de la Cluj“, ne povesteşte Nicolae Diaconescu.

„Căutăm răniţii şi morţii“

După ce a absolvit seminarul teologic, acasă îl aştepta ordinul de concentrare şi a plecat la Şcoala de Ofiţeri. Era în perioada în care trupele române se pregăteau să elibereze Ardealul. Nu a luptat în prima linie, dar a contribuit la salvarea multor vieţi omeneşti. „Am participat mai mult la acţiuni de salvare. Căutăm răniţii şi morţii. Pe răniţi îi duceam pentru a li se acorda primul ajutor. Unii ţipau să-i luăm şi pe ei, pentru că nu puteam să-i transportăm pe toţi. Unii nu aveau o mână, alţii erau fără picior”, a mai relatat părintele Diaconescu pentru Adevărul.

După terminarea războiului, Nicolae Diaconescu s-a întors acasă. Imediat după ce a primit haina preoţească a activat chiar în Ardeal, după care s-a întors acasă, unde a activat ca preot timp de o jumătate de secol. Locuieşte în casa părintească, clădită după proiectul unui arhitect italian, pe care doreşte să o lase moştenire fiului său: „Casa în care locuiesc a fost făcut pe timpul părinţilor mei. Nu am modificat stilul casei. Ţin foarte mult la casa şi o voi lăsa moştenire fiului meu“.

Mi-a fost sprijin de nădejde

„12 februarie 1923 - 12 februarie 2023 - Astăzi, 12 februarie 2023, preotul Nicolae Diaconescu, cel mai cunoscut și respectat om al satului Bălcești, comuna Bengești Ciocadia, județul Gorj, împlinește minunata vârstă de 100 de ani. L-am cunoscut foarte bine și mi-a fost sprijin de nădejde, în anii 2000-2010, când am realizat cărțile și filmele dedicate Mariei Lătărețu (1911-1972), prietenă apropiată a părintelui Diaconescu, căruia, la ultima dumneaei vizită în Bălceștiul natal, în iulie 1972, i-a făcut cadou un rând de haine preoțești, sfințite pe Muntele Athos din Grecia. Chiar și astăzi, la această vârstă respectabilă, părintele Nicolae Diaconescu este activ, energic și lucrează la o carte de amintiri care, mai mult ca sigur, va fi foarte interesantă. Sănătate și bucurii, părinte Nicolae Diaconescu!”, a transmis publicistul Dorin Brozbă.