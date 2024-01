Olteanul-campion la creșterea găinilor australiene. „Păsările ouă 360 de zile din 365“

Dănuț Negrescu (38 de ani), din Târgu Jiu, se ocupă de aproximativ trei ani de creșterea păsărilor de rasă și în special al unor găini care provin din Australia, apreciate pentru producția mare de ouă.

Dănuț Negrescu crește găini din rasa Australorp, de origine australiană. „Se consideră că sunt păsările care ouă 360 de zile din 365. Ajung la maturitate la vârsta de șase luni. Nu sunt pretențioase“, a spus fermierul.

Gorjeanul a fost convins de un vecin să crească această rasă pe care a început să o îndrăgească. „Am luat, la început, pui de la un vecin de la țară. Sunt păsări mixte. Sunt foarte ouătoare“, a precizat el.

Anul acesta, Dănuț Negrescu a fost declarat campion județean la această rasă cu un cocoș și o găină.

Predomină cocoșii

Rasa Australorp are un element specific: predomină cocoșii. Astfel, gorjeanul s-a confruntat cu o problemă pe care a reușit să o rezolve după câțiva ani: „Abia după doi am reușit să le stabilizez și să am nouă familii“.

Acesta își dorește să transforme pasiunea într-o afacere. „Vreau să evoluez și dorința mea este să transform pasiunea mea într-o afacere. Este nevoie de investiții. Am început cu un incubator cu 110 ouă și întoarcere automată, după care am achiziționat un incubator cu aproape 300 de ouă“, a precizat crescătorul.

Va cultiva un hectar cu porumb pentru a le oferi găinilor o hrană corespunzătoare

Dănuț Negrescu își dorește să achiziționeze și alte rase de găini. El deține de anul trecut și găini din rasa Wyandotte Bordurat.

El dorește să le ofere găinilor pe care le deține hrană cât mai naturală. „Am arat un hectare de pământ, pentru a fi cultivat cu porumb. Îmi doresc să le asigur o hrană corespunzătoare. Se cresc ca orice găină obișnuită“, a mai povestit crescătorul.