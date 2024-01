Singurul român care crește „găini de junglă“ este un licean din Gorj pasionat de păsări rare și exotice

Denis Florescu, un adolescent în vârstă de 17 ani din municipiul Târgu Jiu, are o pasiune neobișnuită pentru tinerii din generația lui: crește păsări de rasă, unele extrem de rare.

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din municipiul Târgu Jiu, are o pasiune neobișnuită: crește păsări de rasă.

Denis Florescu este elev la Colegiul Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu și are acasă aproximativ 500 de păsări. El este membru al Asociației Crescătorilor de Păsări și Animale Mici de Rasă din Gorj.

Acesta are o gamă variată de fazani, păuni, prepelițe, porumbei voiajori și câteva găini din rasa Brahma, însă cele mai valoroase exponate pe care le deține sunt o găină și un cocoș „de junglă“, singurele de acest fel din țară, pe care liceanul le-a adus tocmai din Uganda, una din țările de origine, și pentru care a scos din buzunar câteva mii de euro. Sunt valoroase pentru că aceste găini fac pe an doar trei ouă.

„Găinile de junglă sunt unicat în țară. Sper să particip la Campionatul European. Am plătit câteva mii de euro, fiind cea mai mare sumă plătită până acum. Din ce știu, nu mai are nimeni în România astfel de găini. În urmă cu câțiva ani, Nuțu Cămătaru avea o pereche. Sunt păsări foarte calme și sociale. Le plac fructele și cu o căpșună le-ai cucerit total“, ne spune Denis.

Acesta mai deține și „fazani tragopani temminckii“, de asemenea, o specie rară în România. Adolescentul își dorește să achiziționeze Turacko, o combinație între papagal și porumbel. „Este un fel de papagal sălbatic, după care vreau să construiesc o volieră pentru porumbeii «King»“, explică adolescentul.

Crește păsări din copilărie

Denis are pasiunea de creștere a păsărilor din copilărie: „Am această pasiune de la vârsta de 7-8 ani. De atunci mă ocup de creșterea păsărilor în special a celor de ornament. Am moștenit pasiunea de la bunicul meu. El se ocupa mai mult de creșterea găinilor de rasă“, spune liceanul.

Acesta este ajutat de părinți. „Mă ajută și părinții, mama cu îngrijirea, iar tata mă sprijină financiar. S-au scumpit foarte mult cerealele, mâncarea lor, iar tratamentele sunt foarte scumpe“, a adăugat tânărul crescător.

Scopul acestuia nu este de a vinde păsări, ci acela de a avea cele mai deosebite exemplare. „Prețul de achiziție al lor este destul de ridicat. În principal, eu nu vând păsări. Donez multe sau fac schimburi cu alți crescători, pentru că o pasăre scoasă la vânzare nu este cel mai bun produs pe care să îl dai și fiecare om își face selecția în felul său“, a spus Denis.

Își supraveghează video păsările

Cel mai dificil este atunci când pleacă în vacanță, pentru să găsească pe altcineva care să se ocupe de îngrijirea găinilor: „Vacanțele nu sunt, de obicei, nu sunt foarte lungi, iar când sunt plecat mai mult timp mă ajută părinții. E mai dificil când plecăm toți în concediu, Am montat un sistem de supraveghere să fie totul în regulă. De obicei știu ce cantitate de apă și de hrană au nevoie“, a povestit adolescentul.

„Unii colegi mă consideră și acum nebun“

Colegii lui Denis îl vizitează frecvent pentru a vedea păsările, iar fetele s-au arătat surprinse de pasiunea sa.

„Unii dintre colegi au înțeles nebunia mea, iar alți mă consideră și acum nebun. prietenii mei vin destul destul de des la mine, mai ales vara și primăvara, pentru că au penajul complet și au cel mai frumos colorit. Fetele sunt surprinse când le spun ce pasiune am“, a mai precizat tânărul.