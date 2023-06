Cuplul care a renunțat la oraș pentru a își face propriul complex turistic: „A meritat“

Soții Dănuța și Cosmin Negrea din Gorj au renunțat la confortul vieții de la oraș dorind să-și construiască propriul complex turistic, pe baza experiențelor și dorințelor lor. Visul i-a costat un milion de euro.

Dănuța Negrea (32 de ani) și Cosmin Negrea (36 de ani) au renunțat la viața de oraș și s-au mutat în urmă cu doi ani în satul Drăgoiești, din localitatea Crasna, Gorj.

Dănuța era reprezentant comercial la o firmă de medicamente, iar soțul său deține o firmă de transport. Cei doi locuiau în Târgu Jiu și au primit moștenire de la părinți un teren în suprafață de 11.000 de metri pătrați.

„Am vrut să facem ceva inedit. Am acumulat experiențele noastre trăite atât în țară, cât și în străinătate și am decis să facem un complex de zece bungalow-uri.

Ne-a plăcut zona și știam cum este viața la țară, deoarece în fiecare weekend ne retrăgeam la țară pentru liniște și aer curat.

Am vrut să facem altceva decât așa cum este în Gorj sau în zona Olteniei.

Investiția a început în urmă cu doi ani și s-a ridicat la aproximativ un milion de euro“, a spus Dănuța Negrea.

Fiecare bungalow este diferit

Complexul lor a fost deschis, de la 1 iunie 2023, în județul Gorj, în comuna Crasna, aflată la poalele munților Parâng.

Fiecare bungalow este diferit, are o anumită culoare și mobilier specific. „Acest tip de construcție și de cazare este diferit pentru că ai intimitate și liniște. Nu-l auzi pe cel de lângă tine“, explică Dănuța Negrea.

Complexul mai cuprinde un restaurant, loc de joacă pentru copii, spații de relaxare, un lac de pescuit și în curând va fi gata și piscina. „Eu cred că a meritat să renunț la job-ul pe care îl aveam și la viața de oraș“, a precizat proprietara.

Bungalow-urile au toate facilitățile.

„Au fost toate căsuțele pline“

„A fost mai greu că am muncit foarte mult, dar e frumos când interacționez cu oamenii și turiștii și vezi satisfacția în ochii lor. Cei mai mulți spun că este mult mai frumos în realitate decât în poze“, a spus Dănuța Negrea.

Primii turiști au venit în minivacanța de 1 iunie și Rusalii. „Au fost toate căsuțele pline. Au venit turiști din toate părțile: Covasna, Constanța, Vaslui“, a adăugat proprietara.

Cazarea costă 400 de lei/noapte pentru un cuplu și 500 lei/noapte de familie.