Turistă dezgustată de ce a văzut pe o celebră insulă celebră din Grecia: „Te simți ca în lumea a treia” VIDEO

Turista a povestit pe TikTok experiența sa în timpul vacanței pe care a petrecut-o în insula Corfu, una dintre cele mai mari din Grecia.

Turista a mărturisit că experiența pe care a trăit-o pe insula Corfu a fost una dezamăgitoare, după ce a văzut foarte multe gunoaie.

Ea a povestit toate aceste lucruri pe TikTok și învinuiește autoritățile grecești pentru modul cu arată acum insula Corfu.

„Corfu pentru noi a fost dezgustător. Nu am văzut atâta gunoi și mizerie în viața mea. Oamenii care spun că această insulă este de patru sau cinci stele, fie au standarde foarte scăzute sau nu au călătorit cum trebuie. Vă spun că gunoiul și turismul de masă care afectează insula nu sunt lucruri normale pe alte insule. Evident că sunt câteva naționalități care au distrus insula cu preferințele sale pentru resorturi. Peste tot a existat un sentiment de disperare. Ne-am dus la Kassiopi, am stat acolo câteva zile. Am plecat devreme de acolo pentru că orașul era trist și neîngrijit. Am cărat cu noi saci de gunoi pentru a colecta mizeria care se află pe drum, pe măsură ce mergeam. Este o luptă pierdută, dar simțeam că ajutăm”, a spus turista pe TikTok.

Ea s-a plâns că sunt multe plaje neamenajate, pe marginea drumului, unde turiștii stau între gunoaie.

Turista se plânge că autoritățile nu rezolvă aceste probleme

„Te simți ca în lumea a treia, în Bali. Ne-am simțit de parcă am fi fost în Bali. Nu înțeleg cum oamenii apreciază atât de mult această insulă. Îmi pare rău, dar o să opresc comentariile, pentru că grecii sunt atât de furioși în legătură cu locuri în care nu au călătorit niciodată, apropo. Eu am călătorit în Grecia mai mult decât mulți greci. Așa că nu vă luați de mine, pentru că văd printr-o perspectivă diferită. Cred că și voi are trebui să faceți la fel”, mai spune femeia.

Corfu este o insulă din Grecia, situată în Marea Ionică. Este cea de-a doua insulă ca mărime din Insulele Ionice și are o istorie bogată, o frumusețe naturală uimitoare și un patrimoniu cultural vibrant