Copil cu sindrom Down, găsit de polițist în pădurice. „Am simțit disperarea acestui copil de a fi pierdut pentru totdeauna“

Polițistul care l-a salvat pe copilul în vârstă de șapte ani cu sindrom Down, care s-a pierdut în seara zilei de luni, 18 septembrie 2023, într-o comună din județul Gorj a mărturisit că a avut o experiență intensă pe care nu o va putea uita vreodată.

Zeci de persoane au participat la căutări. Polițiști, jandarmi, lucrători ISU și salvamontiști au acționat contra cronometru, pentru că lăsarea întunericului ar fi însemnat ca misiunea de salvare să fie mult mai dificilă.

Copilul a fost găsit de un polițist într-o zonă cu vegetație densă. Micuțul l-a strâns în brațe pe salvatorul său atât de tare, încât i-a lăsat urma palmei sale pe uniformă.

Polițistul Ionuț Mocîrcioiu a fost emoționat și spune că nu va uita vreodată această misiune.

„M-a pupat! În momentul în care l-am luat în brațe s-a lipit de mine și s-a agățat cu mânuțele strâns în jurul gâtului. În acea clipă, tot ce am simțit a fost disperarea acestui copil de a fi pierdut pentru totdeauna! Asta mi-au transmit mânuțele care m-au îmbrățișat cu atâta putere. Sunt recunoscător că am putut să ajut, pentru că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit, acolo unde a fost nevoie de ajutorul meu. În același timp, mă simt norocos că am primit cea mai emoționantă recompensă, o îmbrățișare care a lăsat urme pe uniforma și în sufletul meu!“.

Zeci de salvatori au participat la căutări

Acțiunea de salvare a fost postată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). „Este un copil cu deficiențe, locuiește împreună cu cei trei frați într-o zonă rurală, într-o familie modestă, iar astăzi, în jurul prânzului, s-a îndepărtat de casă și nu a mai reușit să își găsească drumul înapoi. Acela a fost momentul când părinții, disperați, au anunțat polițiștii“, au anunțat luni, 17 septembrie 2023, reprezentanții MAI.

La căutări au participat zeci de salvatori: polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci, Serviciului Investigații Criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi, pompieri, precum și un câine de urmă din cadrul Serviciului Criminalistic, au fost mobilizați pentru căutarea băiatului.

La căutări au participat și lucrători din cadrul Salvamont Gorj, cu doi câini de urmă și două drone.