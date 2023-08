Bărbat mușcat de ureche de o viperă. Starea de sănătate a victimei s-a degradat foarte repede

Un bărbat de 46 de ani a fost mușcat de viperă în masivul Parâng din Gorj. Pentru că starea acestuia se degradează, salvatorii au solicitat un elicopter SMURD.

Salvamontiștii au intervenit și au ajuns la victimă.

„Acțiune în derulare a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru acordarea primului ajutor medical și transportul unei persoane mușcată de vipera în masivul Parâng, zona Mohorul-Iezeru. Au intervenit salvamontiștii aflați în serviciul de tura operativa din Baza Salvamont Rânca cu o ambulanță Salvamont cu care vor încerca să ajungă cât mai aproape de locul evenimentului, apoi vor continua deplasarea terestru“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.

Salvamontiștii gorjeni au ajuns la victimă și au constatat că este conștientă. „Pe ureche se văd urmele mușcăturii și, întrucât starea de sănătate i se alterează vizibil, a fost solicitat si un elicopter SMURD-IGAV. O ambulanță a fost trimisă în zonă pentru o eventuală preluare a victimei de la salvamontiști“, a transmis Salvamont Gorj.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, spune că viperele și-au schimbat comportamentul în ultimul timp: „Noi nu vedeam niciodată vipere decât primăvara, pe căldură, pe calcar și așa mai departe, dar acum le vedem pe zăpadă și la altitudini de 1.600 și 1.700 de metri în locuri în care nu au fost întâlnite vreodată de noi. Și-a extins arealul“.

Acesta are câteva sfaturi pentru cei care merg în zonele montane.

„Viperele sunt în perioada de înmulțire și se adună în grupuri mari. Oamenii care merg la picnic trebuie să fie foarte atenți când își aleg locul. Trebuie să meargă cu un băț și să verifice tufele cu ajutorul lui, iarba care este mai mare sau pietrele sub care se pot ascunde, pentru că ele fug. Vipera, după ce s-a încălzit suficient, are putere să plece de acolo. În primele ore ale zilei, când este încă frig, este amorțită și stă acolo și poți trece pe lângă ea fără să o vezi. Între aceste perioade, nu are putere să fugă, dar are putere să ridice capul și să muște, iar atunci este cea mai periculoasă. Aici apar și restul teoriilor. Dacă vipera este adult, își controlează veninul și face mai mult doar o mușcătură mecanică. Dacă e prea mică, inoculează puțin venin și nu afectează cu nimic persoana pe care o mușcă. La juvenili, aceștia nu se pot controla și dacă au o cantitate mare de venin și dacă nu au mâncat mult în ultimele zile, poate inocula o cantitate mai mare de venin“, arată Cornoiu.

În cazul unei mușcături, trebuie să nu facem efort și să solicităm ajutor. „Atunci când ești mușcat, trebuie să-ți păstrezi cumpătul și nu faci un efort prea mare, care să activeze circulația sângelui, să stai la umbră și să suni la Salvamont sau la 112. Noi venim cu o targă specială“, a precizat Sabin Cornoiu.