Românii se interesează deja de vacanțele din 2024. „Unde găsesc un sejur sub 500 euro?“

Românii sunt mari amatori de vacanțe și își fac, deja, planuri pentru 2024. Deocamdată, la mare căutare, sunt pensiunile și cabanele din zonele montane amplasate în locații de vis, dacă se poate la prețuri sub 500 euro sejurul.

Pe lângă peisajele feerice, pensiunile ar trebui să dispună de ciubăr, grătar în exterior zonă de relaxare. Dacă mai au și o piscină încălzită în care să te dezmorțești după mesele lungi și copioase, ar fi excelent.

Și pentru că agențiile de turism au fie telefoanele încinse, fie angajații trimiși în liberele de sfârșit de an, cea mai bună metodă de a găsi un loc bun de petrecut cu familia și prietenii sunt rețelele sociale, acolo unde au fost înființate grupuri dedicate celor care caută cazare și care primesc indicații prețioase de la internauți.

„Bună ziua! Căutăm cazare, 10 camere (20 adulți și 10 copii între 2 și 13 ani) într-o vilă/pensiune în perioada 15-18 februarie, cu zona retrasă în care dacă ascultăm muzica mai tare, să nu deranjăm! De preferat zona Cheile Râșnoavei, zona Peștera Moieciu! Rog să mi răspundă doar proprietari, nu mă interesează recomandări!!!!!”, este mesajul postat de o femeie pe grupul de Facebook „Vacanțe sub 500 de euro”.

Proprietarii de pensiuni s-au grăbit să răspundă cu poze cu platouri ademenitoare: „Chalet din Predeal, vila are camere duble si triple mari cu pat matrimonial și baie, mini apartamente cu 2 camere + baie precum și o zona de party cu sistem de sunet profesional de club/sală de conferințe/restaurant pentru mic dejun prânz și cină, 11 minute de mers pe jos până la pârtie și gară, terasă exterioară mare, parcare, loc de joacă pentru copii, IGLU, grătar, fiecare cameră are terasă individuală cu vedere excepțională. Mi casa es tu casa. WE do CARE”.

Oriunde v-ar duce pașii, cazarea pornește de la 200 lei/noapte/cameră și poate ajunge 800/1000 de lei/noapte/camera. De asemenea, sunt pensiuni care pot fi închiriate integral cu prețuri cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pe noapte.

„Vă așteptăm în Apuseni! ️Capacitate 16-18 persoane în cabană, 8-16 persoane în căbănuțe, maxim 34 persoane. Avem 11 camere cu baie proprie, din care 5 duble și 6 triple (2 triple și 4 căsuțe cu 4 locuri), 12 băi/ bucătărie utilată complet/foișor închis/grătar/ceaun. Activități: masă de ping-pong , biliard , ciubăr, drumeții, închirieri ATV, spațiu de joacă / șemineu/ săniuș în curte. Preț️ cabană 1500 lei/noapte. Căsuța 200 lei/noapte. Toată locația 2300 lei /noapte. Primim carduri de vacanță”, este reacția proprietarilor unei pensiuni din ținutul moților.

Asociația de Turism Prahova a anunțat, recent, că pe Valea Prahovei, gradul de ocupare a hotelurilor și pensiunilor în principalele stațiuni montane a fost de 70% în vacanța de Crăciun. Au fost însă și alte destinații, precum Câmpina, unde gradul de ocupare a fost și de 100% în aceeași perioadă.

În Sinaia nu s-a putut schia pe principalele pârtii, doar copiii putându-se bucura de săniuș la cota 1400. În Bușteni, tot copiii au fost cei bucuroși că s-au putut da cu sania și începătorii care au descoperit tainele schiului pe pârtia de începători din Fun Park-ul Kalinderu. Aceștia au fost îndrumați de monitori de schi în lecții particulare sau colective pentru copii, adolescenți și adulți.

Azuga a fost singura stațiune din Prahova unde s-a putut schia, atâta timp cât nu a bătut vântul. Pârtiile deschise, îmbunătățite cu zăpadă artificială, au fost Sorica și Cazacu Variantă.

În continuare în principalele orașe turistice continuă Târgurile de Crăciun, până în luna ianuarie, multe dintre ele oferind pe lângă dulciuri și vin fiert specifice perioadei și posibilitatea de a patina.

Din păcate nu sunt anunțate evenimente publice care să sărbătorească trecerea în noul an, dar hotelurile și toate unitățile care organizează petreceri au pregătit programe artistice și focuri de artificii. De exemplu, Hotel Internațional din Sinaia a pregătit o petrecere de Revelion cu hiturile Brad Vee’s Boney M Experience feat Vanessa White Smith, iar Hotel Alexandrion Experience - cu muzică Simona Nae, Misha și Higher Ground Orchesta și dans Trupa Vogue.