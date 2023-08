Cu ce ademenește turiștii Festivalul Peștera-Padina 2023, al doilea mare festival al verii din Bucegi

Turiștii care iubesc Munții Bucegi au încă un motiv de sărbătoare. Vineri, 18 august, începe Festivalul Peștera-Padina 2023, al doilea mare festival al verii din Bucegi, după „The Jazz Cave”, care are loc, în fiecare an, în Peștera Ialomiței, numită și „peștera regilor”.

Festivalul Peștera – Padina este organizat de Consiliul Județean Dâmboviţa în Munții Bucegi, în zona telecabinei Peștera. Vor fi trei zile cu muzică pentru toate gusturile și multă voie bună.

Organizatorii și-au propus ca și în acest an să aducă în fața publicului artiști de renume. În cele trei zile de festival spectatorii se vor bucura ascultând mai multe genuri muzicale: muzică populară, rock și latino.

Așadar, prima zi, vineri - 18 august 2023, este dedicată muzicii populare. Vor urca pe scenă Gheorghe Turda, Ionuț și Doinița Dolănescu, Nicoleta Vasile, Yuriy Tsiple, Ileana Pavelescu, Loredana Dobrescu, Florentina Mîinea și acordeonistul Marian Mateescu.

Sâmbătă, 19 august, vor cânta Direcția 5 și Lovebite, iar duminică, 20 august, vor încinge atmosfera în Bucegi Pepe și Bere Gratis.

În această perioadă se desfășoară cea de-a treia ediţie a festivalului The Jazz Cave, 16 - 18 august.

Festivalul „ Peștera - Padina” își propune să promoveze protejarea naturii, să contribuie la educaţia montană a turiştilor și să seteze o direcţie în oferirea de activităţi de divertisment fără a periclita cadrul natural.

Prin acest eveniment se urmărește promovarea potenţialului turistic din Masivul Bucegi, realizarea unor spectacole şi a unor momente culturale inedite, educarea participanţilor în protejarea mediului înconjurător şi practicarea mişcării în aer liber.

Prima stațiune montană înființată în ultimii ani

Staţiunea Padina - Peştera, declarată recent staţiune de interes naţional, are toate şansele să devină un punct de atracţie pentru turişti, dar şi cea mai mare staţiune de schi din România. Amplasată în comuna Moroeni din judeţul Dâmboviţa, Padina - Peştera va atrage sute de mii de turişti pe an, spun autorităţile.

Potrivit autorităţilor, în acest moment sunt în lucru două proiectele: cel de iluminat şi cel de realizare a aducţiunii de apă. Camparea a fost interzisă în Platoul Padina așa că turiștii care vor să respire aer curat nu se mai împiedică de gunoaie, cum se întâmpla în alți ani.

De asemenea, CJ Dâmbovița lucrează la proiectul de construcție a pârtiei Peștera – Cocora care ar trebui să aibă trei kilometri și va începe din zona Vârfului Cocora, de la aproximativ 2.160 de metri altitudine.