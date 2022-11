Gogoșarii de Lungulețu încă le așteaptă pe gospodine. Cât costă un kilogram de legume

Iarna îi prinde pe legumicultori cu hambarele pline. Gospodinele au, încă, de unde cumpăra legume de pus la borcane. În Lungulețu se găsesc gogoșari sau varză pentru murat, păstrate în condiții excelente.

Productorii spun că a fost un an bun pentru agricultură, în ciuda unei secete crunte. Țăranii au avut mare noroc cu puțurile săpate chair în câmp, de unde au putut iriga recoltele.

Anul acesta, varza are un preț extrem de mic, de aproximativ 50 de bani/kilogram, așa că legumicultorii care și-au diversificat culturile au câștig de cauză.

Așa s-a întâmplat și în cazul Ștefaniei Rădoi, producătoare din Lungulețu, care a plantat, pe lângă varză și cartofi, gogoșari și vinetele.

„Eu am plantat varză pe o suprafață de 5 hectare, dar nu avem numai varză. Am diversificat cultura și am pus 1,5 hectare cu gogoșari și 2.500 de metri pătrați cu vinete. Vindem atât la engros, cât și la consătenii care nu au teren”, spune Ștefania.

Gogoșarii se vând, la această dată, cu 6 lei / kilogram, iar conopida costă 4 lei la engros, dar prețul se poate negocia în funcție de cantitatea dorită. Varză se găsește din belșug, atât albă, cât și roșie.

Ţăranii pot fi uşor reperaţi în târgul din Lunguleţu, deschis 7 zile din 7, acolo unde poate fi găsită aproape toată gama de legume, în cantităţi mari.

În renumita comună Lunguleţu există 1.000 de agricultori cu 1.000 de tractoare, care produc anual 100.000 de tone de varză. Deşi este o producţie enormă, aproximat 10% din producţia ţării, ţăranii nu rămân cu mare lucru, iar cel mai mult de câştigat au angrosiştii care cumpără de la ei varză sau cartofi pe nimic şi o vând în piaţă la preţ mult mai mare.

Cu cât se plăteşte ziua de muncă

O zi de muncă îi costă pe producători 150 de lei de om. Tradus în marfă asta înseamnă 500 de kg de varză.

Comuna Lunguleţu este cunoscută în toată ţara pentru culturile de cartofi şi varză, fiind unul dintre cele mai mari bazine legumicole.

În anii în care puterea de cumpărare a fost mai mare, iar varza a avut căutare, producţia bună nu le-a creat probleme agricultorilor. Nu de puţine ori, tone de varză au fost lăsate să putrezească pe câmpuri.