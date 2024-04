Cum poți obține un plan cadastral pierdut. Pățania unui român care plătește impozit pe o casă demolată acum 20 de ani

Planul cadastral reprezintă un document obligatoriu de reprezentare pe un plan a topografiei unui imobil (loc, mărime, suprafață), pe baza rezultatelor unor măsurători exacte. Acesta este esențial pentru evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor dintr-o anumită zonă.

Un român care și-a pierdut planul cadastral și nu îl mai găsește nici la Primăria de care aparține, a cerut ajutorul internauților pentru a găsi soluții la problema sa.

„Vă rog să mă ajutați cum pot obține un plan cadastral pierdut dacă nu îl găsesc cei de la primărie și eu mai am doar planul de amplasament și delimitare a bunului imobil și documentația pentru obținerea autorizației de construire. Eu știu că am făcut, dar prin anul 2004 când am făcut casa nu știam să umblu cu astfel de documente și am stat la mâna lor să oprească ce trebuie și mie să îmi lase ce trebuie. Dar acum când au început să elibereze pe ce acte plătesc impozit am văzut că plătesc pe casă veche demolată de 20 de an”, este mesajul postat de bărbat pe rețelele sociale, în grupul „Mutat la țară - viața fără ceas”.

Internauții s-au grăbit să îi dea soluția la problema sa

„Oricum cadastrul din 2004 nu mai este valabil ca documentație. Aveți nevoie de un nou plan cadastral cu datele topografice (măsurătorile) actualizate GPS conform legilor în vigoare. Dacă vă duceți să scoateți duplicat oricum va pun sa actualizați datele cadastrale, deci cadastru nou. Vorbiți la un birou de cadastru, ei vin va fac măsurătorile topo și scot noul cadastru. Costuri undeva între 500-700 de lei, dacă vreți în regim de urgenta 1.000 de lei”, a scris un internaut.

Bărbatul a aflat că are de umblat pe la anumite instituții, cum ar fi OCPI, dar actele necesare se pot cere și online.

Începând cu data de 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral poate fi obținut și online de către toți cei care au nevoie de acest document, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să meargă la ghișeu. Înainte de a efectua plata, utilizatorii trebuie să-și facă un cont în aplicație, informează Agenția Națională de Cadastru și Publicitatea Imobiliară (ANCPI).

Extrasul de plan cadastral se poate obține și online și se va plăti cu cardul

Avocat.net scrie că începând cu data de 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral poate fi obținut și online de către toți cei care au nevoie de acest document, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să meargă la ghișeu. Înainte de a efectua plata, utilizatorii trebuie să-și facă un cont în aplicație, informează Agenția Națională de Cadastru și Publicitatea Imobiliară (ANCPI).

Accesul gratuit, la nivel național, la anumite informații existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară pentru persoanele fizice autorizate și experții judiciari a fost introdus prin Ordinul ANCPI nr. 16/2019.

Astfel, extrasul de plan cadastral poate fi accesat online și se eliberează pe loc, fără plata unui tarif de urgență, se arată în comunicatul de presă disponibil pe site-ul ANCPI.