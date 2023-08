Cazul dramatic și emoționant al elevei nevăzătoare și țintuite în scaun cu rotile, care a luat 8,65 la BAC: „Mi-a părut cam rău”

O tânără din Dâmbovița, nevăzătoare, le-a oferit o lecție demnă de luat în seamă de ceilalți absolvenți de liceu. Alexandra Marghioala este complet nevăzătoare și nedeplasabilă, în scaun cu rotile, dar aceste mari neajunsuri nu au împiedicat-o să obțină o notă mare la examenul de Bacalaureat.

Alexandra Marghioala este absolventă a Colegiului Național Vladimir Streinu din Găești, profil Uman- Științe sociale, și a reușit cu media 8,65 la Examenul de Bacalaureat, în ciuda problemelor pe care le are din naștere.

Fata a dat examenul în condiții speciale, cu ajutorul unor profesori desemnați să se ocupe de citirea subiectelor și rezolvarea lor după indicațiile Alexandrei. Practic ea a dictat și un profesor desemnat a scris.

„Mi-a părut cam rău că nu am luat mai mult al română și la psihologie. Vorbesc despre orice temă foarte mult. Mă așteptam să iau mai mult. M-am înscris la Psihologie la Pitești și la Istorie la Târgoviște. Am ales un loc de CES la Psihologie. A fost grea perioada din liceu, dar am muncit mult. Mă ajută părinții, care îmi citesc foarte mult”, ne-a spus proaspăta absolventă, care are de gând să devină psiholoagă.

Tatăl este ofițer pensionat cu grad de maior, iar soția este asistent medical generalist.

Alexandra consideră că a fost nedreptățită

La Bacalaureat a obținut următoarele note: Limba și literatura română – nota 7,8, Istorie – nota 9,75, Psihologie – nota, 7,45, având o medie totală de 8,33. A făcut contestație și a reușit creșterea mediei până la 8,65.

„Am rămas surprinsă de media mică la Limba și Literatura Română unde susțin în continuare că meritam mai mult, insă nu am cum demonstra. Tatăl meu a trimis mesaj pe messenger doamnei ministru Ligia Deca, însă aceasta după ce a citit mesajul l-a blocat. De asemenea, a făcut demersuri referitor la punctaj, scris, știind de aceste probleme de la capacitate din 2019. A discutat cu dl. secretar de stat Ionel-Florian Lixandru care a menționat că voi fi tratată ca un copil normal. Cum? Cu note date de profesori corectori care nu corectează în barem, care nu citesc lucrările, posibil să se orienteze după numărul de pagini scrise?”, povestește Alexandra.

Fata are o memorie foarte bună și este ajutată fără încetare de părinți, care îi citesc în fiecare zi, ore întregi.

„Fiind nevăzătoare a trebuit ca părinții să imi citească ziua și noaptea, ore întregi, lecțiile la toate materiile, la materiile la care am susținut Bacalaureatul, profesorii să îmi explice totul. Toate romanele la Română și lecțiile de Istorie le ascult audio, zi și noapte, pentru a putea reuși. Consider că la sfârsitul celor 12 ani, profesorii corectori nu și-au făcut treaba, și-au bătut joc de munca mea, a părinților, profesorilor, a colegilor mei. Dacă nu sunt în stare să corecteze să nu mai participe în comisii”, ne-a mai transmis absolventa.

Drama familiei Marghioala nu se oprește aici, pentru că și fata cea mică, aflată acum în clasa a doua, are aceleași probleme de sănătate. Și ea frecventează învățământul tot la domiciliu.