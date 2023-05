Sesizare neobișnuită la Suceava. Un enoriaș a reclamat un preot care a refuzat să îl împărtășească

Credinciosul s-a adresat IPS Calinic și cere sfatul înaltului ierarh. El spune că nu a fost împărtășit din cauză că e certat cu tatăl său. Omul i-a explicat acestuia că tatăl l-a abandonat de mic și nu a participat la creșterea lui.

„Hristos a înviat! Recent, am avut niște neînțelegeri cu părinții mei și am decis să plec de la ei. Tatăl meu este recăsătorit, iar mama mea naturală este decedată. El nu a participat deloc la creșterea mea, ci doar abia după vârsta de 10 ani. Eu nu port ură pe el și i-am cerut iertare pentru comportamentul pe care l-a avut și prefer să nu mai am nici o tangență cu el. Duhovnicul mi-a spus că nu mă va mai împărtăși dacă nu îl voi vizita, cu toate că nu pot, deoarece mi se par foarte grave insultele pe care mi le-a adresat mie și soției mele. Cum ar trebui sa procedez?", a întrebat credinciosul.

ÎPS Calinic îl îndeamnă pe credincios să nu rupă legătura cu tatăl său

Ca de fiecare dată, ÎPS Calinic a dat un răspuns și îl îndeamnă pe fiu să își ajute tatăl la nevoie, sau măcar să discute cu el la telefon săptămânal și să se roage pentru el.

„Dacă întâlnirile cu o persoană vă tulbură liniștea sufletească și a familiei, este bine să stați cât mai departe de acea persoană. Fiind însă vorba de tată, deși nu a avut nicio contribuție la creșterea și formarea dumneavoastră, este bine, dacă veți considera că are nevoie de susținere, să nu ezitați să i-o acordați, din multul sau puținul dumneavoastră. Dacă cele materiale îi prisosesc, încercați să-l cercetați săptămânal măcar telefonic și să nu lipsească numele lui din rugăciunile dumneavoastră", a răspuns IPS Calinic.