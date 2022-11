Gheorghe Flutur, mustrat de un afacerist din Suceava pentru lucrările la un pod. „Stau mașinile mele acolo și poluează“

Administratorul unei firme din zona Rădăuți, Alexandru Șcheul, i-a cerut socoteală președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că lucrările de modernizare a podului de la Milișăuți durează de prea mult timp.

Administratorul firmei Killer de la Rădăuți, Alexandru Șcheul, l-a admonestat public pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, într-o conferință de presă la care au participat amândoi. Conferința a avut loc vineri, 4 noiembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și a fost organizată în contextul lansării primului proiect al Asociației Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomic Suceava – Botoșani.

În fața camerelor de filmat, Alexandru Șcheul i-a spus lui Gheorghe Flutur că este supărat din cauza faptului că lucrările de reparație a podului de la Milișăuți nu au fost finalizate, iar aspectul îl afectează în mod direct.

„Eu am o întrebare, domnule președinte. Am stat la pod la Milișăuți azi. De trei ori am prins culoarea roșie. Ce se întâmplă cu podul de la Milișăuți? Are patru ani de când este închis și mai stă vreo patru ani. Ceva se întâmplă. Nu mai bine făceau alături altul nou, cu patru benzi, și pe ăsta îl lăsau. Era gata. Îs supărat tare. Stau mașinile mele acolo și poluează, vă spun sincer”, a spus Alexandru Șcheul.

Șeful administrației județene l-a luat peste picior, desigur, în spirit de glumă, pe Alexandru Șcheul, căruia i-a spus că nu are acordul coaliției de guvernare ca să facă declarații pe acest subiect. Gluma a fost făcută în contextul în care există divergențe pe plan local între PNL și PSD pe tema lucrării de la Milișăuți.

„Stau și mă gândesc dacă să-ți răspund la întrebarea asta pentru că nu am acordul coaliției de guvernare. N-am vorbit cu ei ca să dau un răspuns și pe drumuri naționale. Neavând acordul, mă gândesc dacă dau. Am glumit, stai liniștit.

Din ce știu eu, în primăvară va fi dat în funcțiune acest pod. Pot să vă spun că alaltăieri am avut discuții la Guvern despre deschiderea punctului de frontieră de la Vicov. Am anunțat aseară online că Guvernul va aloca mulți bani pentru modernizarea drumului național 2 E de la Vicov până la Rădăuți.

Noi am deschis aseară 35 de km de drumuri județene care leagă tot zona de frontieră până la Siret, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca. (...)

Ei (n.red administratorul drumului) au promis că vor face o trecere prin albie, cu un pod provizoriu din tuburi pentru mașinile mici și mașinile mari pe la Ratoș!”, a afirmat Flutur.

Șeful administrației județene i-a amintit lui Șcheul că în zona Rădăuți au fost făcute alte lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere. Dialogul a decurs astfel:

„Flutur: Faptul că ai centură și urci și pleci în ce direcție vrei...

Șcheul: O iau prin Țibeni, Satu Mare, și mă duc pușcă...

Flutur: Spre Vicov poți să mergi pe drumuri foarte bune, ai văzut, cu giratorii, este foarte bine.

Șcheul: Da, foarte bine.

Flutur: Așa, așa...

Șcheul: Cinste domnului Umbrărescu. V-am spus când am văzut că au bătut țărușii ăia pe lângă noi, am spus că asta nu se termină nici în 20 de ani.“

Este pentru a doua oară în ultimii patru ani când podul de la Milișăuți este reparat. Recent, lucrările au fost sistate de către constructor. Firma a luat această decizie pentru că a considerat că trebuie să închidă traficul rutier pentru a continua reparațiile, din motive care țin de siguranța muncitorilor și a șoferilor.

Numai că podul nu poate fi închis până când Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale nu alocă fonduri pentru construirea unui pod provizoriu prin albia râului Suceava.

În lipsa construcției provizorii și în eventualitatea închiderii circulației pe podul cu probleme, localnicii trebuie să facă un ocol de 20 de kilometri ca să ajungă în zona terenurilor agricole.