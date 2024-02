Prefectul de Olt spune că a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașină. Mario De Mezzo: „Am mers la Poliție“ VIDEO

Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul său de Facebook, că a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune că a depus deja plângere la Poliție.

UPDATE: Inspectoratul de Poliție Județean Olt a confirmat că a fost înregistrată o plângere.

„La data de 19 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au fost sesizați, prin plângere scrisă, de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, cu privire la faptul că, în perioada decembrie 2022 - februarie 2024, persoane necunoscute i-ar fi montat în interiorul autoturismului personal un dispozitiv de localizare.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Știrea inițială

„În urmă cu câteva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la poliție, am făcut plângere penală și la primele cercetări au identificat și scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat în grabă și improvizat. Urmează cercetările și sper că vinovații vor fi găsiți”, a scris prefectul pe Facebook.

De Mezzo sugerează că ar fi vinovați de cele întâmplate cei cu care de câteva luni duce o luptă pe rețelele sociale cu adversarii politici pe care îi numește „vătafi”.

„Vătafilor, puteți face orice, nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina”, spune prefectul.

Mai mult, De Mezzo adaugă că „în lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al mașinii personale anul trecut încep să capete o altă formă”.

„De data aceasta pot spune fără nicio rezerva: cineva mi-a umblat in mașină și a plantat acest dispozitiv. Toate tehnicile acestea mafiote sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente. Dar disperarea voastră se vede în astfel de acțiuni, în felul în care vă folosiți slugile să mă intimideze: atacându-mă de presa locală aservită, atacându-mă prin astfel de huliganisme, trimițând tot felul de golani care să mă intimideze. Timpul vostru se apropie de sfârșit”, și-a încheiat De Mezzo postarea de pe Facebook.

Evenimentul la care face referire De Mezzo, în urma căruia mașina sa a fost distrusă aproape în totalitate, s-a petrecut în toamna anului trecut. La volan se afla șefa Cancelariei Prefecturii, Diana Crețu, care a reușit să iasă din autoturism înainte ca flăcările să-l cuprindă.

Cum a descoperit dispozitivul

Prefectul Mario De Mezzo, contactat telefonic, a explicat pentru „Adevărul” că descoperirea a fost făcută cu două zile în urmă de către fiul său.

„În urmă cu două zile am descoperit. De fapt, fiul meu care conducea mașina a văzut, după ce a oprit motorul. Era seară, și după ce a oprit motorul a văzut pe adidas, în partea de jos a mașinii, o lumină albastră pe care nu a recunoscut-o. S-a uitat, a văzut că este un led care este legat la un dispozitiv, m-a sunat și mi-a spus. Am mers cu mașina la un service să verifice. N-a dat jos, s-a uitat la ce este, mi-a spus că este un dispozitiv de localizare prin GPS. L-am sunat primul proprietar, eu sunt al doilea proprietar al mașinii, mi-a spus că el n-a montat niciun fel de GPS pe mașină, și atunci am mers cu ea la poliție, unde am dat declarație, am făcut plângere, a venit o echipă de la Criminalistică, a venit și un mecanic auto, care a desfăcut dispozitivul acela imporvizat, se vede și din imagini, din filmuleț, și eu am văzut, fiind acolo. Și mecanicul a spus că este un dispozitiv improvizat, făcut pe grabă, în fugă. (...) Nu știu dacă ați văzut în filmare, sunt doi metri de cablu, a măsurat Poliția”, a spus De Mezzo.

Mașina este cea personală, pe care o folosea fiul său, dar pe care din toamna trecută, de la evenimentul în care cealaltă mașină i-a fost distrusă în incendiul izbucnit în trafic, o folosește prefectul.

Cât despre locul sau momentul în care ar fi putut fi montat dispozitivul, prefectul Mario De Mezzo spune că se putea întâmpla în parcarea blocului din municipiul Slatina în care locuiește.

Este al treilea eveniment pe care Mario De Mezzo (PNL) îl semnalează, de la instalarea sa în funcția de prefect al județului Olt, în luna augut a anului trecut. Un alt incident raportat la poliție este cel al unui presupus furt de imagini din laptop-ul personal. Imaginile au ajuns ulterior pe Internet. De Mezzo spune că nu are informații despre stadiul anchetei.

Pe de altă parte, primarul Slatinei Emil Moț (PSD) a anunțat, cu câteva zile în urmă, că va depune o plângere la Poliție, acuzându-l pe prefectul De Mezzo de hărțuire. Moț îl acuză pe De Mezzo că îi terorizează familia, că se deplasează zilnic la casa pe care socrul primarului o construiește în localitatea Slătioara și că filmează proprietatea, copiii primarului refuzând, din acest motiv, să-și mai viziteze bunicii.

Primarul PSD Emil Moț și prefectul PNL Mario De Mezzo se vor confrunta, cel puțin din datele de la acest moment, la alegerile locale pentru funcția de primar al Slatinei.