Primarul Slatinei îl acuză pe prefect de hărțuire. „Gata, nu vii peste mine-n casă!“ VIDEO

Primarul Slatinei îl va acționa în judecată pe prefectul de Olt pentru hărțuire, acuzându-l că „este zi de zi acolo și stă la gard și filmează proprietatea”. Este vorba de o vilă impunătoare, în construcție, care, acuză prefectul, i-ar aparține în fapt primarului.

Emil Moț, primarul municipiului Slatina care în acest an termină al doilea mandat, a afirmat luni, 5 februarie 2024, într-o emisiune TV, că îi va face plângere penală prefectului județului Olt, Mario de Mezzo.

Primarul îl acuză pe prefect că „a dat târcoale” casei socrului său, iar copiii săi, aflați în vizită la bunici, s-au speriat și l-au apelat să vină să-i ia și să-i ducă acasă. Lucrurile s-ar fi petrecut cu săptămâni în urmă, imagini cu prefectul în apropierea casei socrului primarului, surprinse de camera de supraveghere, fiind de asemenea prezentate în emisiunea „Reporter 24” (în video, de la minutul 35).

Nu ar fi fost un episod singular însă, căci luni, 5 februarie 2024, prefectul ar fi fost din nou în apropierea casei. „Ieri este altceva. Socrul meu nu m-a mai sunat să-mi spună. Ieri este un nou episod din tot ce înseamnă teroarea pe care acest om o dă familiei mele. (...) Cele prezentate de mine în emisiune sunt de trei săptămâni - o lună, ceva de genul. Și tot persistă. El este zi de zi acolo și stă la gard și filmează proprietatea sau înăuntru”, a declarat primarul Emil Moț, pentru „Adevărul”.

„Nu putem să ne facem o casă a noastră?!”

Primarul Emil Moț este, din ce se cunoaște la această dată, candidatul PSD pentru un nou mandat în fruntea municipiului Slatina. Prefectul Mario De Mezzo (PNL) țintește și acesta aceeași funcție, iar cu patru ani în urmă cei doi au fost la un pas să se întâlnească în competiția electorală, însă De Mezzo a fost înlăturat din cursă printr-o decizie a propriului partid.

O parte din imaginile cu casa socrului primarului, surprinse de către prefect, au fost folosite de altfel pentru mai multe postări pe care De Mezzo le-a realizat pe TikTok. În filmulețe vorbește despre vila de două milioane euro, aflată încă în construcție, care în acte îi aparține socrului primarului Emil Moț.

Primarul îi reproșează însă contracandidatului său că nu duce o altfel de luptă și că prin actele sale deja i-a afectat familia.

„Orice ar fi, ne jucăm, ne batem, pe proiecte, pe politică, dar pân-aicea! Până la familia mea! (...) Gata, nu vii peste mine-n casă!”, a declarat primarul.

Cât despre casa pe care De Mezzo o prezintă pe rețelele sociale, primarul spune că ar fi rodul muncii unei întregi familii, timp de mai mulți ani. Ar fi contribuit pentru a ridica respectiva casă întreaga familie: socrii săi, părinții săi, soția sa, el și chiar și cumnatul său. Timp de opt ani socrul său ar fi achiziționat parcelă cu parcelă, cumpărând teren chiar și cu prețul de 1 euro/m.p., pentru a constitui suprafața de teren pe care să poată construi respectiva vilă situată în localitatea Slătioara (vecină cu municipiul Slatina).

„Orice om din viața asta își construiește o casă sau își face o casă, indiferent. Dar noi suntem o familie, toți suntem o familie. Am dat toți bani. (...) Nu putem să ne facem o casă a noastră?! Socrul meu pe mine m-a învățat un singur lucru: familia e familie. Și a zis așa: <Copilul meu, băiatul meu, tu, dacă-mi iei nepoții, eu mor mâine!>. Nu am cum, sunt nepoții lui”, a adăugat primarul.

„Sunt lucruri despre care nimeni nu vorbește de frică”

Prefectul Mario De Mezzo, pe de altă parte, spune că ar fi vorba de doar trei situații în care a fotografiat și filmat proprietatea care i-ar aparține, în fapt, primarului Emil Moț, de fiecare dată imaginile fiind prezentate pe TikTok.

„Ocaziile în care am fost în preajma vilei de două milioane de euro a lui Moț, pusă pe numele socrului, au fost trei. Eu am filmat și am arătat locuitorilor municipiului Slatina faptul că primarul Emil Moț are o vilă de două milioane de euro, pe care a făcut-o după două mandate de primar. Nu am pus niciodată piciorul pe proprietatea lui în vreun fel. Toate filmările, toate observațiile pe care le-am făcut au fost de pe drumul public. Sigur că în România există libertatea de a face orice în limitele legii și atunci el poate acționa în instanță, nu am nicio problemă. Însă, dacă tot vorbim despre asta, declarația lui că orice om are dreptul să aibă o casă - aș vrea să-l întreb și pe el și să-i întreb și pe slătineni: câți dintre noi, slătinenii, după opt ani de muncă, și cu mama, și cu tatăl, și cu socrul, și cu soacra, și cu..., câți dintre noi avem o vilă de două milioane euro? Un palat de două milioane de euro?”, a declarat prefectul, pentru „Adevărul”.

De Mezzo a precizat că în una dintre situații a filmat de la o distanță de aproximativ 500 metri, iar în alte două s-a apropiat de casă, dar s-a aflat pe drumul public. Nu consideră însă că ceea ce a făcut este hărțuire, ci ar fi vorba despre „o acțiune de transparență a lucrurilor pe care el le face, pe care toată lumea le știe și despre care nimeni nu vorbește de frică”.

„O să luăm un avocat și o să vedem care sunt capetele de acuzare”

Primarul Emil Moț a precizat că până la această dată nu a depus nicio plângere, nici la poliție, nici la parchet și nici nu a promovat o acțiune în instanță, însă este decis să facă acest lucru.

„Urmează să le depunem. (...) O să luăm un avocat și o să vedem care sunt capetele de acuzare. Și o să vedem: pe civil, pe penal, nu știu deocamdată. Un singur lucru știu, clar și cert: nu este normal ca tu, la tine-n casă, să stai cu această frică, anume că cineva este la gard. Nu numai el, oricine, să stea la gard și să te filmeze și să sune copilul că nu poate să iasă din casă pentru că e cineva la gard și te filmează”, a mai spus primarul.