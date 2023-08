Povestea tabloului cu familia „feudală“ Doldurea. Mărturia halucinantă a pictorului: „Sunt licențe artistice“

Tabloul în care Ion Doldurea și fiii săi sunt reprezentați ca niște veritabili Basarabi și Brâncoveni ar fi fost făcut fără știrea acestora. Autorul lucrării, pictorul Vintilă Mihăescu, spune că i-a convenit lui să-i folosească „pe post de imagine a unor personalități care nu aveau imagine istorică"

Vintilă Mihăescu a declarat că este prieten cu primarul din Caracal, Ion Doldurea, care l-a ajutat să deschidă mai multe expoziții și că au avut, de-a lungul anilor, mai multe colaborări.

Pictorul susține că povestea tabloului care apare în Casa Doldurea nu este cea știută de mulți localnici din Caracal.

„Nu mi-a zis nimeni din familia primarului să fac tabloul ăsta! Eu l-am făcut pentru Primărie!", a declarat Mihăescu, supărat că în spațiul public ar fi apărut, pe tema acestui subiect, informații care nu ar respecta întocmai realitatea.

„În 2016, a fost aniversarea a 520 de ani de la atestarea județului Romanați. Eu sunt din Caracal și mă cunoaște toată lumea. Printr-un intermediar, mi s-a propus de către Primărie să fac o lucrare care să ilustreze un text scris de Răzvan Theodorescu și în care să apară o înșiruire de personalități, alături de Matei Basarab, Brâncoveanu. Am acceptat, am mers la Caracal, am măsurat peretele din sala de conferință de la Primărie unde urma să fie pus și am făcut lucrarea. Mai bine de două luni a durat. Având legături prietenești cu familia Doldurea, mi-am permis să folosesc imaginea tatălui și a fiilor săi. Din punct de vedere iconografic, mi-a convenit să-i folosesc pe post de imagine a unor personalități care nu aveau imagine istorică. Eu mi-am permis treaba asta pentru că aveam la îndemână pozele lor”, a declarat pictorul Vintilă Mihăescu.

La Primărie n-au mai luat-o fiindcă nu aveau voie să bată cuie în perete"

Potrivit pictorului, la mijlocul lucrării este un alt personaj, tot din Caracal, cetățean de onoare al orașului, profesor universitar academician George Dincă.

„Tabloul nu are legătură cu familia, nu mi-a dat nimeni nicio comandă. Ei nu știau ce fac eu. Am făcut această lucrare, am expus-o la Teatrul Național unde se țineau conferințele cu ocazia evenimentului și când să o duc la Primărie mi s-a spus că nu pot să o mai ia pentru că nu au voie să bată cuie în perete, clădirea fiind de patrimoniu", a declarat pictorul Vintilă Mihăescu.

Artistul susține că nu i-a cerut acordul lui Ion Doldurea de a-i folosi imaginea.

„Sunt licențe artistice. Așa cum Rafael l-a pus în locul lui Platon pe Leonardo da Vinci, așa cum l-a pictat pe Michelangelo jos, pe trepte... așa am procedat si eu. Sunt licențe artistice. Mi se potrivea mie pentru conținutul lucrării, acolo unde nu aveam imagine istorică ", a explicat artistul din Caracal.

„Dacă tot l-ai făcut și ne-ai pictat pe noi acolo, îl iau eu”

Pictorul susține că abia după ce Primăria Caracal a refuzat să-i mai cumpere lucrarea a intervenit Ion Doldurea.

„Eu nu aveam ce să fac altceva decât să fac sul tabloul și să-l duc acasă la București, să-l pun după dulap. Lui Doldurea i-a plăcut tabloul, a fost încântat și mi-a zis atunci... măi, dacă tot l-ai făcut și tot ne-ai pictat pe noi acolo, îl iau eu. Și așa a ajuns la el. Nu mi-a dat bani pe tablou. mi-a dat vreo 5 milioane (n. red. - lei vechi) parcă... i-am zis eu... mă, am băgat și eu materiale în tablou, pânză, dă măcar atâta... asta a fost tot", a conchis pictorul.

Artistul a mai spus că femeia care apare în tablou nu ar fi soția primarului Doldurea, Petra Doldurea, ci o prietenă de-a sa.

De asemenea, pictorul Mihăescu a recunoscut că în tabloul respectiv apare și el, într-un colț, fiind cel din partea stângă, înfășurat într-o pelerină cu guler de blană generos și purtând un basc cu o pană, în stilul caracteristic pictorilor renascentiști.



Tabloul lung de 2,5 metri se află acum în Casa Doldurea din Caracal (Olt), o clădire încărcată de istorie, amplasată chiar lângă Poliția Municipiului Caracal. Construită în 1881, casa a aparținut senatorului de Romanați, Teodor Bancu, iar în 1902 a fost vândută statului. Până în 1980, clădirea a aparținut Spitalului din Caracal. Ion Doldurea, după ce a cumpărat-o în 2009, a ales să deschidă aici un hotel și un restaurant.

Vintilă Mihăescu i-a făcut lui Ion Doldurea și portretul, iar artistul susține că nici acesta nu ar fi fost comandat de omul de afaceri din Caracal.

Membrii Asociației FIII și Prietenii Caracalului au zis să-i fac un portret să îl dea cadou, de ziua lui. Nu mi-a dat niciun ban. Portretul îl are în birou, din câte știu", a mai povestit pictorul Mihăescu.

„Unui mecena caracalean, la fel de rar ca floarea de colț, la împlinirea vârstei de 60 de ani" - 15 ianuarie 2015 - a scris Mihăescu pe tabloul portret.

Ce spun psihologii despre cei care se vor pictați alături de personalități istorice

Întrebată despre motivele care i-ar determina pe oamenii obișnuiți să fie picatți alături de personalități istorice renumite, Carmen Vancea, psiholog în Slatina, spune că situațiile pot să difere de la caz la caz.

„De cele mai multe ori, în astfel de cazuri vorbim despre megalomanie. Foarte mulți oameni își doresc să rămână în istorie. Există situații în care cei care ajung să accepte astfel de oferte sau cei care cer să fie pictați alături de personalități istorice să sufere, de fapt, de o tulburare. Dacă personajul este încercat de sentimente de grandoare, dacă simte nevoia să fie în permanență admirat și atunci ne putem duce cu gândul inclusiv la o tulburare narcisică, ceea ce este destul de grav", a declarat psihologul.