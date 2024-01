Iubita șoferului cu BMW, detalii șocante despre bărbatul călcat intenționat cu mașina: ”S-a pierdut, a trecut peste el”

Femeia din cauza căreia a avut loc accidentul din Slatina, când un bărbat ar fi fost călcat intenționat cu mașina, a dat detalii șocante din momentul incidentului. Aceasta a dezvăluit că iubitul său s-a pierdut cu firea și nu a știut ce să mai facă atunci când fostul ei prieten le-a blocat drumul.

Aceasta a povestit pentru Observator News cum s-au derulat lucrurile, precizând cî împotriva victimei, fostul său iubit, fusese emis ordin de protecție. Aceasta se afla în mașină alături de actualul iubit, acuzat că a dat cu mașina intenționat peste cel cu care ea se iubise anterior.

"Ieri (n.red. 30 decembrie 2023) am plecat împreună cu iubitul meu să facem cumpărături, am fost urmăriţi de la Găneasa de nişte băieţi puşi de victimă, presupusa victimă. Ne-a ieşit în faţă vărul victimei, cel cu duba, a mers foarte încet, nu-l puteam depăşi. L-am depăşit şi după 10 metri a apărut victima punând maşina în aşa fel încât să nu putem trece pe a doua bandă. În acel moment s-a dat jos şi a început să ameninţe, noi am mai fost ameninţaţi şi înainte, eu am şi un ordin de protecţie împotriva lui. Atunci, prietenul meu s-a pierdut şi n-a mai ştiut ce să facă. Şi atunci a dat cu maşina peste el. Ne-am panicat. La un moment dat am vrut să mă dau jos din maşină pentru că nu eram conştientă dacă a trecut peste el sau e sub maşină", a declarat iubita șoferului cu BMW.

Momentul șocant în care un șofer calcă intenționat un bărbat și îl târăște pe trotuar, după o altercație în trafic VIDEO

Imagini șocante care surprind cum un șofer pătrunde cu mașina pe trotuar, intenționat, și lovește un bărbat, au ajuns în spațiul public. Cei doi avuseseră mai devreme o altercație în trafic. Procurorii fac acum cercetări pentru tentativă de omor.

În imaginile video surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum un șofer pătrunde cu mașina pe trotuar, urmărindu-l pe un bărbat de 31 ani cu care mai devreme avusese o altercație în trafic.

Victima coborâse din mașină doar câteva secunde mai devreme și s-a dus să-i ceară socoteală bărbatului aflat la volan. Din aceeași mașină a mai coborât o femeie, care a reușit în ultimul moment să se ferească din calea autoturismului.

Șoferul cu mașină de Hunedoara, căruia victima a vrut să-i ceară explicații, n-a stat la discuții, mai mult, a pornit imediat mașina și a accelerat, cu intenția evidentă de a-l lovi pe cel cu care avusese altercația.

Pe imagini se vede cum bărbatul este târât câțiva metri până pe trotuar și în final rămâne la pământ, sub mașină, fiind preluat ulterior de echipajele de prim-ajutor sosite în urma apelului la 112.