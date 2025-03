Fiul de 11 ani al unui director din Caracal, acuzat că s-a dus la școală cu arma tatălui

Directorul Muzeului Romanațiului din Caracal a fost acuzat pe un grup de socializare că fiul său de 11 ani s-ar fi dus la școală cu o armă airsoft, punându-și colegii și profesorii în pericol. Directorul spune că e un pistol de jucărie, cumpărat de pe o cunoscută platformă online. Ce spune Poliția.

„Ghici-ți legătura ântre aceste personaje! Elevii și profesorii de la Ioniță Asan ân pericol de moarte ! Ghici-ți cine nu vrea să anunțe Procuratura !”, este mesajul (asupra căruia nu am intervenit) postat de un membru anonim pe un grup de socializare cu 6.800 de membri. Într-una din fotografiile care însoțește mesajul este directorul Muzeului Romanațiului, Sabin Popovici, și primarul municipiului Caracal, Marian Doldurea.

În același grup, un alt membru îi adresează un mesaj primarului municipiului, îndemnându-l să renunțe la trei dintre colaboratori, printre aceștia directorul muzeului și directoarea școlii în care învață fiul acestuia. „Fără pistoale în școli, deșteptule!”, își încheie membrul grupului postarea.

Răspunsul directorului Sabin Popovici a venit chiar în cursul nopții, acesta explicând, pe contul său de Facebook, cum a ajuns să fie acuzat, în zecile de comentarii care au urmat la postările amintite, că ar avea permis de portarmă și că ar avea și o armă airsoft cu care fiul său, elev în clasa a IV-a, ar fi ajuns la școală.

„Singurele mele întâlniri cu armamentul au fost în perioada stagiului militar”

Întâmplarea care a inflamat spiritele la Caracal s-a petrecut în cursul zilei de miercuri, 26 februarie, atunci când fiul directorului ar fi profitat de neatenția tatălui său și ar fi luat din mașină, înainte să fie lăsat la școală, pistolul de jucărie care i-ar fi fost cumpărat în cursul anului trecut, dar pe care nu are voie să-l folosească decât în prezența tatălui.

„(...) Sunt acuzat că aș avea permis de portarmă și că în virtutea acestui fapt aș deține o armă airsoft. Nesupraveghind copilul, acesta ar fi luat această armă și s-ar fi dus cu ea la școală. Nimic mai fals: nu am permis de portarmă, lucru care poate fi verificat și nici nu posed vreo armă de nici un fel, cu atât mai puțin airsoft. Singurele mele întâlniri cu armamentul au fost în perioada stagiului militar. Revenind la concret, în anul 2024, mai precis în august, am primit o comandă pe care am făcut-o pe Emag, pentru o jucărie pistol cu biluțe de plastic de 2 mm, care nu este socotită o armă. Și pe comandă scrie pistol de jucărie cu bile, și care dealtfel nu este periculoasă. Comanda poate să fie verificată în site-ul Emag, unde cunoaștem cu toții ca firmele care vând prin intermediul Emag pun comenzile, acestea rămânând cât timp ai contul. Este foarte simplu de văzut acest lucru”, s-a apărat Popovici.

Directorul continuă explicațiile, menționând că, deși este doar o jucărie, fiul său nu ar avea voie să o folosească oricând dorește și oriunde dorește.

„Cu această jucărie am tras împreună cu fiul meu, chiar dacă este o jucărie nepericuloasă, doar într-o parcare de tiruri, pe șoseaua de centura a Caracalului, punând o ținta de hârtie printată pe un coș de gunoi. Subliniez, chiar dacă era o jucărie, copilul meu a folosit-o doar în prezența mea. De asemenea m-am asigurat ca jucăria pistol și biluțele să nu fie în același loc. Ca să nu aibă copilul acces acestea stăteau în portbagajul mașinii mele: biluțele într-un loc și jucăria pistol în altul. Vrând să se laude la colegii lui, a luat fără să-l văd eu jucăria pistol și a mers cu ea la școală însă fără biluțe care erau puse în altă parte. Punându-le în locuri diferite am prevenit ca ele să fie folosite împreună. Când a ajuns la școală, doamna învățătoare i-a spus să pună jucăria pistol pe catedra, ceea ce a și făcut, loc unde a stat până la sfârșitul orelor, când am venit să-l iau”, a mai scris Popovici.

Directorul spune, în aceeași postare, că reacția din mediul online este o exagerare, „cel puțin”. „Nici eu nu sunt de acord și resping total faptul că tinerii sau adolescenții ar putea folosi arme, dar aceasta nu este o armă, nu este nici măcar o replică airsoft. Totodată sunt de acord că nu este o jucărie potrivită pentru școală, nici măcar descărcată de biluțe așa cum a fost. Având în vedere că au trecut câteva zile de la aducerea acestei jucării la școală, eu am luat deja măsura, chiar din ziua aceea, ca fiul meu să nu mai aibă acces deloc, nici măcar în prezența mea, la aceasta”, a mais scris Popovici pe Facebook.

Sabin Popovici sancționează, pe de altă parte, faptul că în mediul online s-au asociat cele întâmplate cu faptul că acesta ocupă o funcție publică.

„Eu am o carieră muncita și nimeni nu are dreptul să o conteste. Nu am dat niciodată dovadă de iresponsabilitate și cred că dacă m-am înscris în partidul PSD am făcut-o ca împreună cu colegii mei de acolo, și nu sunt puțini, sa putem să construim ceva pentru comunitatea noastră Caracaleană. Nu am alte avantaje materiale decât salariul de muzeograf, și acela cu unele restrângeri bugetare pe care numai eu le cunosc. Nu înțeleg de unde aceasta încrâncenare și denaturare a lucrurilor”, a mai menționat directorul.

Pe de altă parte, în comentariille din mediul online se vorbește despre faptul că fiul directorului ar fi avut, de-a lungul timpului, și alte „derapaje” la școală.

„Mi-au dat un avertisment și mi-au confiscat jucăria”

Directoarea școlii la care învață fiul lui Sabin Popovici spune că nimeni din școală nu ar fi sesizat că ceva ar fi în neregulă. Vineri, în schimb, în urma mesajelor din spațiul online, polițiștii au venit la școală, solicitând să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a putea stabili ce s-a întâmplat cu adevărat în sala de clasă.

„A fost un pistol de jucărie pe care copilul l-a adus - cum vine în fiecare dimineață cu câte o jucărie - la școală și asta s-a întâmplat. E un pistol de jucărie. Nu s-a întâmplat nimic, n-a fost nimeni amenințat, n-avem nicio sesizare, n-a venit niciun părinte să ne spună nimic. Au venit și organele abilitate, Poliția a venit și a ridicat camerele, ca să vadă ce s-a întâmplat, probabil că va fi chemat și părintele, au luat o declarație și cadrului didactic... Ce să spun mai mult, dacă nu s-a întâmplat nimic”, a declarat prof. Claudia Vanea, directoarea școlii, pentru „Adevărul”.

Sabin Popovici a precizat la rândul său că a dat o declarație la poliție, la finalul întâlnirii cu polițiștii primind un avertisment. „S-a încheiat toată procedura. Mi-au dat un avertisment și mi-au confiscat jucăria. Au constatat că este o jucărie, au văzut despre ce este vorba”, a spus Popovici.

Reprezentanții IPJ Olt au confirmat că s-au autosesizat în acest caz și că au făcut verificări, constatând că pistolul despre care se vorbește pe rețelele de socializare este o jucărie pe care elevul doar a scos-o din ghiozdan și le-a arătat-o colegilor. Părinții au fost sancționați, cu toate acestea, cu avertisment pentru lăsarea nesupravegheat a minorului (în momentul în care copilul a luat din mașină jucăria și a strecurat-o în ghiozdan).