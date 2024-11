Cum explică primarul cu succes pe TikTok victoria lui Călin Georgescu la Slatina. De Mezzo: „Elena Lasconi trebuie susținută”

În municipiul unde, în iunie 2024, Mario De Mezzo a câștigat funcția de primar transmițându-și mesajul aproape exclusiv pe platformele sociale, turul 1 al Prezidențialelor a fost câștigat de Călin Georgescu. Ce explicații are primarul PNL.

Candidatul pro-rus Călin Georgescu a adunat 8.187de voturi în municipiul Slatina, clasându-se pe primul loc în opțiunea alegătorilor. Rezultatul este unul surprinzător, având în vedere faptul că, în vară, la alegerile din 9 iunie 2024, actualul primar Mario De Mezzo (PNL) a reușit să-l învingă pe primarul PSD care avea deja la activ două mandate. De Mezzo a câștigat atunci peste 15.300 de voturi, fiind primul primar PNL al Slatinei din istoria postdecembristă, iar despre el s-a spus că a câștigat primăria cu un telefon. Asta pentru că De Mezzo a folosit intens rețelele sociale pentru a se promova, în timp ce contracandidatul său a folosit canalele media clasice.

Deși multă lume se aștepta ca valul de simpatie creat în vară să se transforme, în primul tur al prezidențialelor, în voturi pentru Ionel Ciucă, la Slatina candidatul PNL s-a clasat doar pe locul 5, cu 2.823 de voturi, după Călin Georgescu, Marcel Ciolacu, Elena Lasconi și George Simion.

Cele mai multe voturi pentru candidatul care „nu a pus piciorul în acest oraș, nu a avut 10 afișe lipite”

Primarul Mario De Mezzo spune că rezultatul votului este un semnal puternic pe care politicienii trebuie să-l înțeleagă, iar cei care l-au votat pe Călin Georgescu „au dreptate”.

„În 2019, când AUR a produs o undă de șoc la nivel național, pentru că nimeni n-a văzut venind AUR-ul la nivelul acela în Parlament, am fost între puținii oameni politici (...) din spațiul public care au spus că întotdeauna oamenii au dreptate, întotdeauna votul este suveran și dacă votul a mers într-o anumită direcție este pentru că noi, ca oameni politici tradiționali, dacă pot să zic așa, am eșuat în a ne face misiunea. Îmi mențin declarația. Faptul că Slatina a fost câștigată de Călin Georgescu, care nu a pus piciorul în acest oraș, care nu a avut 10 afișe lipite, care nu a existat în Slatina, în condițiile în care partidele tradiționale ne-am luptat, am mers pe străzi, am bătut la ușă și am vorbit cu mii de oameni, este cel mai bun semnal pentru mine, ca om politic, că noi, oamenii politici tradiționali, am eșuat. Oamenii au dreptate, oamenii s-au săturat de lupte politice, de hârjoneli, de - Ba tu! Ba tu!, oamenii vor construcție. (...) Oamenii au dreptate, oamenii vor altceva, îmi este clar, și din acest moment le promit slătinenilor, și le transmit, și vă mulțumesc că mă ajutați, că eu am înțeles că de aici încolo patru ani de zile trebuie să fac doar administrație”, a declarat De Mezzo.

„Călin Georgescu este atât de toxic că o face pe Diana Șoșoacă să pară mic copil”

Primarul municipiului Slatina a declarat că în turul 2 al Alegerilor prezidențiale îi îndeamnă, „fără nicio emoție”, pe slătineni s-o voteze pe Elena Lasconi, pentru că, din punctul său de vedere, Călin Georgescu este între cele mai toxice personaje care puteau ajunge în finala prezidențială.

„Călin Georgescu este atât de toxic că o face pe Diana Șoșoacă să pară mic copil. Nu există, în mintea mea, oricât de multe diferențe de opinie - și știți că de-a lungul timpului, în ultimii 5 ani, am avut diferențe de opinie cu USR-ul destul de mari și destul de puternice -, oricât de mari ar fi fost aceste dispute ale mele cu USR-ul, nu există în mintea mea strop de îndoială că, în turul 2, Elena Lasconi trebuie susținută pentru a păstra parcursul european, pentru a păstra democrația în România și pentru a nu reîndrepta România pe cursul rusesc. Dacă veți căuta, veți vedea că toate ziarele mari rusești au aplaudat intrarea în finală a lui Călin Georgescu. Rusia a sărbătorit. Asta ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, românii care am suferit în comunism, unii mai mult, alții mai puțin, și ar trebui să ne îngrijoreze pe noi cei care ne uităm spre Europa și ne uităm spre parcursul european pe care îl dorim pentru țara noastră”, a mai spus De Mezzo.

„Sociologii nu l-au văzut venind”

Primarul a mai precizat că în campania electorală pentru Alegerile prezidențiale 2024 a avut semnale că acest candidat va avea destul de multe voturi.

„Eu am știut că el este un pericol. Primeam comentariile mele pe TikTok și mesaje private de la slătineni care îmi spuneau - te-am votat pe tine la primărie, dar, îmi pare rău, la președinte o să-l votez pe Călin Georgescu. Eram îngrijorat de acest fenomen. Vă spun deschis”, a spus De Mezzo. edilul arată însăă și către sociologi.

„Sociologii nu l-au văzut venind. Să-l dai cu 5% și el să câștige cu 22%, să-l dai pe Ciolacu cu 25% și el să ajungă la 18%, ca sociolog ar trebui să-ți pui niște întrebări”, a comentat De Mezzo.

Solicitat să comenteze dacă platforma TikTok, cea căreia i s-ar datora succesul lui Călin Georgescu, este cumva toxică, Mario De Mezzo, care și acesta folosește foarte mult în comunicare mediul online, a precizat că poate fi, în funcție de cine îl folosește.

„TikTok-ul este toxic sau nu în funcție de cine îl folosește. Ca orice instrument. Poți să folosești un cuțit să faci cele mai bune preparate culinare sau poți să folosești un cuțit să omori un om. Este toxic cuțitul? În funcție de cine folosește acel instrument, acel instrument poate fi sau nu toxic”, a conchis De Mezzo.