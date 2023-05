Cum arată târgul ideal pentru comercianți. „Este peste tot ce găsești în zonă. Acolo oamenii cumpără orice, nu negociază”

Cum arată un târg bun pentru comercianți și cum răspund administrațiile locale acestor cerințe. În sudul țării există târgul ideal, spun participanții: „E fără concurență, nimic nu se compară cu Piteștiul”.

Frenezia organizării târgurilor și evenimentelor de toate tipurile, interzise pe perioada pandemiei, ar fi trebuit să însemne și revigorarea multor afaceri. Producătorii și comercianții care aleg să-și valorifice astfel produsele spun însă că sunt diferențe mari de la un oraș la altul și că interesul organizatorului pentru a pune la punct în cele mai mici detalii un eveniment face, categoric, diferența. La asta se adaugă vechimea târgului, percepția pe care cumpărătorii o au etc.

„Acum sunt, într-adevăr, mai atenți când cumpără, unii dintre ei, însă la târguri în general oamenii vin pregătiți, depinde ce le oferi clienților”, spune unul dintre comercianții de la „Expo-Flora”, un eveniment organizat de curând de municipalitatea slătineană.

Deși și expoziția cu vânzare de la Slatina are ceva vechime, edițiile nu prea seamănă una cu cealaltă, iar asta influențează și vânzările. „În acest an ni s-a părut așa și așa. Spun asta pentru că nu vin prima dată, și au fost și ediții reușite, și pentru că îl compar cu alte evenimente de acest tip”, a explicat și un alt comerciant.

Pentru că este un eveniment în care expun și vând în special producătorii de flori, care de obicei merg în toate marile târguri din țară, am vrut să știm cum arată piața în funcție de zonă și ce anume cred comercianții că influențează vânzările.

„În pandemie, a fost o perioadă când s-a oprit totul și pe urmă a început să meargă din nou. Florile merg, în mai toate târgurile, dar la flori nu au crescut prețurile, cum au crescut peste tot, la toate. S-a scumpit curentul, s-au scumpit și lemnele, noi cu lemne încălzim sera. Dacă aș crește prețul, nu mai vând. N-a crescut, poate puțin la unele. Multă lume negociază, mai vrea o reducere dacă ia mai mult.... Nu e un standard, nu vinzi peste tot la fel. Multe am început să le vindem și de la seră și mai vindem și în Piața Obor. Și ne ducem la Pitești, acolo merge. E evenimentul foarte cunoscut, ei acolo cumpără orice, și nu negociază. Am mai mers la Sibiu și a mers un pic, și aici merge cât de cât OK. Contează multe în ecuația vânzărilor. Înainte, în Sibiu, se ținea în Piața Mare, acum se ține în parcarea unui supermarket și nu mai e la fel, nu mai ajunge la fel de multă lume. Dar nimic nu se compară cu Piteștiul, „Simfonia lalelelor”, cu acele trei zile”, a dezvăluit un comerciant din Târgoviște.

„Dacă ai și spectacol, vin și mai mulți”

La evenimentele care le propun vizitatorilor și alte atracții, pe lângă standurile cu produsele puse în vânzare, întotdeauna publicul este numeros, spun cei care au experiența multor târguri.

„„Simfonia lalelelor” e cireașa cireșelor de pe tort, e maximă. Pentru că e un eveniment foarte cunoscut, de zeci de ani, și lumea abia îl așteaptă. Organizatorii ar trebui să se gândească, totul contează: și perioada în care îl faci, (...) mai contează spectacolul... Lumea vine să se uite, să cumpere, dar vine să și mănânce, să asculte și muzică. Cred că și de asta la „Simfonia lalelelor” vine atât de multă lume și toți comercianții sunt mulțumiți, pentru că este peste orice altceva. Și ce am mai observat, acolo unde există o bună promovare se vede după numărul vizitatorilor. Iar evenimentul din Pitești se promovează la radio, vezi prin oraș anunțuri, cu două săptămâni înainte, pe autobuze, toate acestea contează, cred eu”, a explicat un comerciant care vinde produse având drept principal ingredient lavanda.

Un alt expozant, care produce articole din ceramică pictată - ghivece, vaze etc. - a dezvăluit că și pentru astfel de produse tot târgul de la Pitești este cel care i-a adus cele mai mari vânzări. „Oradea a fost bun, dar nu spectaculos, poate locația nu a fost ce trebuie, a fost în cetate. Sighișoara are specific de lucruri mici, nu din astea. Sibiul este spectaculos, Piteștiul este spectaculos, și Slatina este peste așteptările mele. Eu încerc, nu mă duc cu așteptări, mă duc cu bani în buzunar, de acasă, și cu „Ce o fi, o fi!””, a adăugat comerciantul.

Pe lângă vad, contează însă și taxele. Organizatorii privați percep taxe mai mari, au dezvăluit comercianții, în schimb administrațiile locale au taxe accesibile. Târgurile care se întind pe perioade mai mari de timp, și care nu au un regulament flexibil, pot fi aproape inaccesebile pentru comercianții care nu au de gând să-și expună produsele, din diverse motive, pe toată perioada târgului.

Ce, la fel, face ca un târg să fie promovat și din om în om este buna organizare, începând de la regulamentul privind amenajarea standului și până la utilități. „Am văzut toalete vraiște, vai mama lor, în care nu-ți vine să intri, și altele unde imediat după tine intră personalul de serviciu și curăță. Și, credeți-mă, contează foarte mult!”, a mai precizat unul dintre comercianții care au acceptat să-și povestească experiențele.