Povestea italiencei care s-a îndrăgostit iremediabil de România și s-a mutat la Sibiu

De 14 ani, o italiancă s-a stabilit în România. Deborah Faoro este născută în Vigevano, Italia, are 32 de ani, iar din anul 2009 s-a mutat la Sibiu. Ea a mărturisit că s-a îndrăgostit de toate obiceiurile din țara noastră.

Venită în vizită, în România, în urmă cu mai mulți ani, tânăra și-a dat seama că ar putea trăi frumos la Sibiu.

Mai mult decât atât, a deschis aici o școală de dresaj canin și a studiat la Facultatea de Economie și Comerț la Sibiu. În paralel a urmat și cursurile Facultății de Istorie cu specializare în Etnologie la Cluj, relatează Turnul Sfatului

Mama sa e libaneză, iar tatăl italian. A ajuns în România pentru a vedea locurile unde tatăl ei a lucrat și s-a îndrăgostit de țara noastră.

"M-am îndrăgostit de toate cutumele românești. Mă duceam la șezătoare în Avrig, am învățat strigături, cântece și am început să cumpăr port avrigean. Îmi amintesc că am refăcut un soi de nuntă, m-au îmbrăcat în mireasă, mi-au cântat. Mi-a plăcut foarte mult toată ideea asta de obiceiuri, am vrut să învăț mai mult și atunci m-am înscris la facultatea de Etnologie, la Cluj", a povestit Deborah.

Seara cântă la chitară

În prezent, italianca este dresor de câini, pasiune pe care o are încă din copilărie. A început să lucreze cu animalele la 14 ani când a devenit asistent la o canișă de ciobănești germani în Italia. În timp a ajuns să dreseze mulți căței, iar din anul 2013 aceasta este profesia sa de bază.

„Sunt un om simplu care trăiește în firescul lucrurilor. Merg pe munte pe jos, cu bicicleta, călare pe Gazal, arabul meu, sau cu cățeii mei Drako și Zen. De multe ori organizez și ieșiri cu grupa de căței și oamenii lor. Seara cânt la chitară sau scriu la cartea de dresaj.

Cu iubire te naști în inimă. În timp poți să o dezvolți sau să o suprimi. Eu am ales să sporesc această iubire și să îmi lărgesc inima să poată cuprinde tot ce îmi este în jur. Animalele se prezintă în fața noastră în toată puritatea trăirilor și sinceritate în exprimarea lor. M-am conectat la asta din prima clipă”, a povestit tânăra.

Pe viitor are în plan să înființeze un centru de formare pentru tineri dresori și un nucleu de reabilitare și dezvoltare pentru oameni, câini și cai.