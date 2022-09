Președintele CJ Caraș-Severin, înregistrat cum jignește și înjură o femeie AUDIO

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a fost înregistrat, în anul 2020, la scurt timp după instalarea în funcție, cum înjură și amenință o tânără cu care soția sa avusese o divergență.

„Scroafo! Vaco! Nesimțito!”, sunt câteva dintre apelativele pe care președintele CJ Caraș-Severin, Romeo Dunca (PNL), i le-a adresat, alături de înjurături, unei femei cu care soția sa a avut o divergență.

Potrivit expressdebanat.ro, care a făcut publică înregistrarea, totul ar fi început după ce două tinere i-au atras atenția soției președintelui CJ Caraș-Severin că au un câine care umblă rănit pe stradă. Potrivit sursei citate, soția lui Dunca a sunat-o pe una dintre tinere în jurul orei 1.00 noaptea, iar în urma disputei telefonice, a doua zi, soția lui Dunca a sunat-o avându-l alături pe președintele CJ Caraș-Severin.

La scurt timp după inițierea apelului, Dunca intervine în discuție aducându-i tinerei aflate la telefon jigniri și înjurături.

„Mă p….! Mă auzi? Vaco! (…) Scroafo! Tu dacă o faci pe nevastă-mea curvă, eu vin și mă urc cu picioarele pe tine, băga-te-aș în p…. mă-tii! Unde stai? Dă-mi adresa! Nu ți-e rușine? Nesimțito!”, a reacționat Dunca.

„Soția m-a informat un pic aiurea”

După ce tânăra i-a spus că soția sa a fost cea care a sunat-o la ora unu noaptea și nu a fost invers, Dunca a închis telefonul, iar după ce a discutat cu soția sa și-a dat seama că a fost indus în eroare și a implorat-o pe tânără să îl ierte.

„Îmi cer scuze. Soția m-a informat un pic aiurea și am fost foarte supărat că ați făcut-o curvă. Indiferent ce s-a întâmplat, eu am greșit. Îmi cer scuze. Vă rog să mă iertați, e vina mea. Știu ce probleme am cu doamna mea, numai scandal peste tot. Oriunde merge lumea se ia de ea și sunt foarte și ei….”, și-a pus Dunca cenunșă în cap.

Reacția lui Dunca după apariția înregistrării

După apariția înregistrării, Dunca a reacționat pe Facebook, confirmând autenticitatea acesteia.

„Nu e niciun trucaj. E vocea mea și da, prin noiembrie 2020 mi-am ieșit din fire. Se întâmplă la câțiva ani. Soția mea are drag de animale și dădea de mâncare unui grup de 3 câini care s-au aciuit lângă casa noastră din Dumbrăvița. A avut câteva discuții cu o persoana care a insistat să ne sterilizeze câinele nostru Sarik care tot sărea gardul și stătea cu acei câini fără stăpân. A stresat-o pe doamna mea zile în șir spunând că e de la nu știu ce asociație de protectie a animalelor”, susține Dunca.

Președintele CJ Caraș-Severin spune că soția sa i-a reclamat acest lucru de mai multe ori, dar nu a băgat de seamă. „Până într-o seară târziu când, plângând , mi-a pus o înregistrare de pe telefonul ei. Printre alte apelative provocatoare a făcut-o rusoaică curvă. Mi-am pierdut cumpătul când am auzit înregistrarea și da, am jignit acea femeie de la celălalt telefon”, spune Dunca, într-o postare de pe Facebook.

În aceeași postare, Dunca mai spune că, la un moment dat, i s-au cerut 10.000 de euro pentru „a răscumpăra ceva grav și pentru a se liniști cu anchetele la DDJ (n.red. Direcția de Drumuri Județene)”. „După ce am refuzat spunând că asta mă liniștește, pentru că înțeleg că nu am rănit pe nimeni de vreme ce iertarea mea e negociabilă, a urmat o pauză de câteva luni. Apoi, într-o zi am primit un mesaj de pe un telefon cu număr ascuns în care am auzit pentru prima dată și eu această bandă”, mai spune Dunca.

Controversele din jurul lui Dunca

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin a stârnit controverse după ce, înainte de a intra în politică, a construit o vilă pe Muntele Țarcu, fără autorizație. Pentru construcția cabanei, Dunca a transportat materialele cu elicopterul. În luna august 2022, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin i-a transportat cu elicopterul pe Leo Magnatul și mireasa lui, la nunta unei familii de romi din Bocșa.

„Pe una din rudele mirilor o cunosc de mult timp. Am scăpat cândva o promisiune să fiu alături de tânăra familie la acest eveniment. Sunt președintele tuturor cetățenilor din Caraș-Severin, fie ei romi, maghiari sași sau români. Așadar ce dovadă de egalitate în aprecieri decât să fii alături de o tânără familie la început de drum? Cât despre bani, mai sunt și oameni care fac lucruri neplătiți. Ca de exemplu eu în această situație. Dar, e adevărat, Bocșa și comunitatea de acolo votează din obișnuință și de obicei cu opoziția. Acest moment a fost unul prielnic pentru a arăta că eu sunt alături de toți. Chiar dacă în ultimii doi ani nu țin minte să mai fi fost la nunta nimănui în acest mod”, s-a justificat Dunca, potrivit Expressdebant.

Tot vara aceasta, publicația CanCan a făcut publice imagini în care Dunca apare alături de soția sa, în mai multe cluburi de la mare, în ipostaze indecente.

„Sunt cu Valentina de 10 ani și căsătorit de 6. Nu e perfectă, ce să fac. Mă bucur însă, că nr ei de telefon nu e în agenda niciunui alt bărbat de pe plaiurile mioritice. E a mea, indiferent de cum se îmbracă, de cum merge, de cum dansează, de cum îşi poartă sexualitatea şi feminitatea. Ea este a mea. Sunt un păcătos că ea este a mea? Fie. O doamnă cu batic și cu fusta până la pământ nu ar fi subiect de tabloid, asta este clar. Şi uite aşa, Romeo Dunca trebuie să fie atent, oriunde, oricine poate face o poză”, s-a apărat președintele CJ Caraș-Severin.

Contactat de „Adevărul” și întrebat dacă i s-a reproșat, de către colegii de partid, că afectează imaginea PNL, Romeo Dunca a declarat că nu s-a întâmplat acest lucru, neavând cu colegii de partid nicio discuție legată de controversele din jurul său. „Nu am avut discuții”, a declarat Dunca.