Ouă-gigant de 500 de euro bucata, încondeiate de pictori și elevi, la Râmnicu Vâlcea VIDEO

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Râmnicu Vâlcea are o nouă abordare în ceea ce privește decorarea festivă a orașului. În principalele spații publice ale municipiului s-a decis amplasarea a 20 de ouă-gigant.

Ouăle pascale care ornează municipiul au aproximativ doi metri înălțime și au fost încondeiate cu ajutorul a peste 50 de elevi ai Liceului de Artă „Victor Giuleanu” și a profesorilor - membri ai Uniunii Artiștilor Plastici filiala Vâlcea.

Un ou-icoană (video), realizat de un profesor de desen de la Palatul Copiilor, a fost amplasat în fața catedralei episcopale.

Montarea acestor ornamente pascale va fi finalizată în weekend, astfel încât de orașul împodobit să se bucure deopotrivă credincioșii ortodocși și cei catolici.

Deși materialele pentru încondeierea ouălor au costat sub 1.000 de euro, cheltuielile totale, potrivit Primăriei, se ridică la aproximativ 10.000 de euro, cu tot cu TVA.

→ Imaginea 1/19: Icoana ou pe post de ornament pascal din curtea Arhiepiscopiei Râmnicu Vâlcea Foto Gaby Henning jpg

Încondeiate voluntar

Ideea decorării orașelor cu ouă-gigant în preajma sărbătorilor pascale nu este nici una originală și nici nouă. De aproximativ un deceniu, mai multe orașe din țară se împodobesc cu astfel de ornamente, nu doar sub formă de ouă, ci și de iepurași, puișori și diorame cu scene biblice.

La Vâlcea, însă, s-a optat ca „încondeierea” să fie realizată de artiști locali (foto). Cele mai multe dintre aceste decorațiuni de Paște sunt ornate voluntar de către elevii și profesorii de la Liceul de Artă „Victor Giuleanu”.

În calitate de președinte al filialei Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP), Gheorghe Dican – creatorul superbului vitraliu sub formă de cupolă al Bibliotecii județene remarcat de Academia Recordurilor Mondiale - a fost cooptat drept consultant tehnic al proiectului. Acesta a declarat pentru „Adevărul” că ideea aparține Primăriei care s-a ocupat de achiziționarea ouălor gigant din polistiren extrudat și tot ea a suportat costurile pentru materialele privind ornarea și amplasarea acestora, mâna de lucru fiind voluntară.

UAP consultant, iar elevii și profesorii executanți

„M-am ocupat de asistența de specialitate. A fost primul proiect de acest gen pe care l-am coordonat. A trebuit să iau în calcul detalii precum faptul că ornamentele trebuie să reziste în spațiul public, la intemperii, să nu se distrugă cu ocazia manipulării lor etc.. Am convenit împreună să optăm pentru suporturi care să le arate în toată splendoarea, fiindcă ideea originală prevedea ca acestea să fie puse într-un fel de coșuri, care însă acopereau mare parte din decorațiuni. UAP a fost consultant, iar elevii și profesorii de la Liceul de artă au fost executanți”, a mai menționat Gheorghe Dican, șeful UAP Vâlcea.

Lecție pe viu pentru peste 50 de elevi

Ornarea uriașelor ouă a fost realizată de peste 50 de copii și mai toți profesorii liceului de artă: „Doamna Aurelia Sanda a condus atelierele, alături de ceilalți profesori. Majoritatea elevilor de la clasele mari s-au implicat în acest proiect inedit. A fost o experiență extraordinară și pentru ei, o lecție practică, fiind pentru prima dată când lucrează într-un astfel de proiect, cu altfel de materiale decât sunt ei obișnuiți. Au învățat o altfel de tehnică și au văzut cu această ocazie că pot face și alt gen de lucruri în afara celor de la clasă”.

Plecând de la faptul că Vâlcea este un județ unde turismul religios / monahal este extrem de ofertant, dat fiind numărul mare de mănăstiri seculare și biserici, profesorii au decis ca ouăle ornate să respecte aceeași tematică, pe lângă creativitatea artiștilor în devenire, simbolurile creștine fiind nelipsite.

În „leagănul monahismului românesc”, tehnici diferite de ornare

Pentru ornarea ouălor s-a folosit vopsea Sticky fabricată de asemenea la Vâlcea: „S-a dat cu amorsă, apoi cu vopsea lavabilă pe bază de acril pentru exterior, preparată direct la producător, iar pe deasupra cu un lac pe bază de apă, care atunci când se usucă se întărește precum betonul. Întâmplător, la o zi după ce au fost montate o parte dintre aceste ouă ”s-a spart cerul” și a fost primul test pe care l-au trecut cu succes, că nu au pățit nimic. Dacă ar fi fost nevoie, am fi adus și alți artiști. Elevii însă au insistat foarte mult să lucreze ei. Oricum, ceea ce s-a realizat la Vâlcea este total diferit de tot ce s-a făcut vreodată, până acum, mai ales că județul nostru este leagăn al monahismului românesc”.

Inedita icoană sub formă de ou

În paralel cu activitatea UAP și a Liceului de Artă, profesorul de desen de la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, cooptat de primăria municipiului pentru realizarea unor proiecte de street art – printre care transformarea în premieră a unor panouri fonoabsorbante din plexiglas de pe marginea unei străzi din centrul orașului – s-a ocupat și el de ornarea unor astfel de ouă.

Unul dintre acestea a fost vopsit de profesorul Adrian Luță cu motive religioase, fiind practic o icoană ou, de fapt două icoane pictate pe un ou amplasat chiar în curtea Arhiepiscopiei, la solicitarea ÎPS Varsanufie, episcopul Râmnicului.

„La oul-icoană am muncit o zi și o noapte. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp la dispoziție, să fiu mai atent la detalii. Am folosit vopsele pe bază de diluant, pe care de altfel le-am testat și la lucrările mele stradale și mi se par mai rezistente în timp”, ne-a mărturisit profesorul Luță.

Nu este pentru prima dată când dascălul se ocupă de artă religioasă, el a mai pictat în trecut icoane și în biserici, fiind absolvent de Facultate de Teologie. Pentru pictarea a trei ouă a folosit materiale care au costat doar 300 de lei.