Copil la volan: mașină cu mai mulți minori, pe drumurile publice. În vizorul Poliției VIDEO

O filmare care surprinde mai mulți copii fericiți că se află într-o mașină fără adulți, în timp ce aceasta rulează pe drumurile publice din județul Vâlcea, a apărut pe rețelele de socializare.

Trei copii s-au urcat într-o mașină și au plecat la plimbare pe drumurile din Bălcești Vâlcea. Poate că nu se afla nimic despre aventura lor dacă n-ar fi avut proasta inspirație de a se lăuda printr-o filmare postată pe Tik-Tok.

Astfel au intrat pe fir și polițiștii care între timp au aflat cine sunt protagoniștii filmării și fac cercetări în continuare pentru a vedea dacă boacăna minorilor s-a făcut cu acceptul părinților acestora.

„Șoferul de ocazie” are 14 ani

În imaginile apărute pe rețeaua de socializare apar trei copii extrem de entuziasmați că se plimbă cu o mașină, din care răsună acordurile unei manea, în ton cu isprava: „Merge mintea, ca-n Formula 1, fug, eliberează drumul...”.

Clipul are și o explicație scrisă greșit din punct de vedere gramatical. Cel mai probabil autorul a vrut să spună: „Ne vedem în trafic, băieții mei. Polițiștii sunt frații mei. Vă pupăm”.

Mașina este cu volan pe dreapta, semn că proprietarul a adus-o din Anglia. La volan este un copil ce pare un pic mai mare decât ceilalți doi pasageri care cel mai probabil sunt frați. Ulterior, s-a aflat că „șoferul de ocazie” are 14 ani.

După modul în care conduce, se vede că nu se află pentru prima dată la volan. La un moment dat, dă în marșarier și se asigură să vadă dacă s-a încadrat cum trebuie, pentru a schimba direcția mașinii pe un alt drum.

Cel care filmează este pasagerul de pe bancheta din față stânga, fericit de isprava la care ia parte.

Dosar penal pentru conducere fără permis

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini video pe o rețea de socializare, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin conducea un autoturism pe drumurile publice, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea este abilitat să comunice următoarele aspecte. În urma verificărilor efectuate a fost identificat conducătorul auto, stabilindu-se că este vorba de un minor, din orașul Bălcești județul Vâlcea, care a condus un autoturism în localitatea Bălcești, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule”, a menționat purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Vâlcea, Georgiana Țîrcu.

Potrivit sursei citate în cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru conducere a unui vehicul fără permis. În funcție de rezultatele cercetărilor aflate în derulare și părintele „șoferului de ocazie” riscă să fie amendat pentru încredințarea mașinii unei alte persoane, deși știa că aceasta nu are permis și pe deasupra este minor. Și părinții celorlalți copii ar putea să fie amendați pentru nesupravegherea acestora.

În plus, legea prevede că minorii sub 14 ani nu au voie să stea pe scaunul din față, iar cei care au înălțimea sub 1,35 metri trebuie să aibă scaune speciale pentru a fi transportați în mașină, ceea ce pare să fie cazul pasagerului de pe bancheta din spate. În plus, niciunul dintre ocupanții mașinii nu poartă centura de siguranță.

Zeci de incidente cu copii la volan

Bălcești este un oraș în zona de sud a județului Vâlcea. În cea mai mare parte, localitățile componente acestuia sunt rurale, cu drumuri pietruite și case, după cum se observă și din filmulețul de pe Tik-Tok.

În ultimii ani au apărut tot soiul de astfel de filmări în spațiul public, nu doar în Vâlcea, ci în toată țara, de genul „copil la volan”. De mici, copiii din zona rurală sunt învățați și chiar lăsați de părinții lor să circule cu mașina pe drumurile publice. Nu toți însă se laudă cu isprăvile lor pe rețelele de socializare.

Unii chiar au transmis în direct momentul în care au provocat accidente rutiere.

Mai există o altă categorie de adulți care-și iau copiii în brațe și-i pun să conducă pe drumurile publice. Un astfel de incident în trafic a fost înregistrat chiar pe Valea Oltului, tot în Vâlcea. Un bărbat și-a pus bebelușul la volan, în timp ce mama filma de pe bancheta din spate aventura acestora.