Termo Ploieşti a obţinut licenţa finală pentru furnizarea energiei termice. Documentul expirase din septembrie

Societatea Termo Ploieşti a obţinut licenţa finală pentru furnizarea energiei termice. La începutul lunii septembrie, licenţa provizorie a societăţii Termo Ploieşti a expirat.

Chiar dacă a rămas fără licență, Termo Ploiești a continaut să livreze apă caldă pentru cei peste 100.000 de ploieşteni racordaţi la sistemul centralizat de termoficare, întrucât serviciul nu a fost sistat.

Becheanu a explicat, la acel moment, pentru Agerpres, că Termo Ploieşti are trei licenţe finale - cea de producere energie termică, cea de producere energie electrică şi cea de furnizare energie electrică, iar licenţa provizorie de furnizare a energiei termice a expirat la data de 1 septembrie.

„Nu a putut fi finalizată (procedura de obţinere a licenţei finale - n.r.) pentru că a fost făcută acum câteva luni, când s-a pornit sistemul de termoficare, a fost făcută mai în viteză (licenţa provizorie - n.r.), ca să zic aşa, şi datele din ea nu erau corelate cu cele din realitate şi cu datele din baza de date a ANRE-ului, lucru pentru care ANRE, împreună cu noi, am consimţit să ne mai dăm un termen de 90 de zile pentru a pune la punct aceste date. Azi am fost la ANRE, am depus ultimele date şi ultimele corelări pentru această licenţă. Sunt depuse documentele şi la Consiliul Concurenţei, aşteptăm şi avizul de acolo şi se va reface licenţa de furnizare. Noi asigurăm fără probleme furnizarea de agent termic pentru apă caldă, nu se întrerupe nimic, se va lua licenţa finală. Nu avem probleme”, a afirmat atunci Bogdan Becheanu.

Societatea a fost înfiinţată, în toamna anului trecut, prin hotărâre a Consiliului Local Ploieşti, în contextul crizei apei calde care a durat circa trei luni.

Războiul apei calde din Ploiești

Agentul termic este o problemă la ordinea zilei în Ploiești. În 2022, peste 130.000 de ploieșteni au stat mai bine de o lună fără apă caldă în cea mai călduroasă lună din an, iar autoritățile locale și județene s-au contrat pe nervii oamenilor.

Problema apei calde de la Ploiești a început la 1 august 2022, atunci când Termoficare Prahova S.A., societate căreia Consiliul Județean Prahova i-a delegat prin concesiune serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploieşti, a anunțat că va sista alimetnarea cu apă caldă. S-a invocate o serie de defecțiuni ale cazanului principal care trebuie reparate de urgență.

După acest anunț, la Ploiești a început un război al declarațiilor, protagoniști fiind reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și ai Primăriei Ploiești.

Între timp, directorul ADI Termie Prahova, Horia Tiseanu, și-a dat demisia din funcție, Consiliul Județean Prahova anunțând public în data de 5 august încetarea contractului de muncă.