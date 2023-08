Reacția medicului care a uitat mânerul de la frâna unei biciclete în piciorul unui pacient: „Chiar îmi cer scuze“

Medicul din Urlați (Prahova), care a cusut mânerul de la frâna unei biciclete în piciorul unui bărbat, a avut prima reacție. Doctorul și-a cerut scuze pe Facebook pentru cele întâmplate, spunând că este prima data când i se întâmplă așa ceva.

Prin dureri cumplite a trecut un prahovean, după un banal accident de bicicletă. Bărbatul a dat vina pe medicul de la Urlați care i-a tratat rana la picior, spunând că acesta i-a uitat un obiect străin în corp.

Omul a fost nevoit să se opereze în Olanda pentru a-i fi scos obiectul străin din picior.

La Urlați a fost demarată o anchetă după ce medicul ginecolog, aflat de gardă în seara în care a fost operat pacientul, i-a cusut victimei rana în care se afla un mâner de la frâna de la bicicletă. La scurt timp, medicul a avut și el o reacție, pe rețelele sociale.

„Îmi cer scuze pentru eveniment și nici nu am avut radiografie de făcut control. Chiar îmi cer scuze. Nu am mai pățit așa ceva până acum. Vă rog să-mi acceptați scuzele”, a fost mesajul trimis în privat de medic pacientului, care a fost operat la o clinică din Olanda, iar acum se află sub tratament, potrivit observatorulph.ro

În urma informațiilor publicate de noi, Spitalul Orășenesc Urlați a fost amendat cu 32.000 de lei de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova, care a cerut și o anchetă Colegiului Medicilor Prahova care să stabilească dacă în acest caz este vorba de malpraxis.

Expertiza judiciară la malpraxis ar putea fi realizată de experți medicali independenți

Colegiul Medicilor din România a lansat în premieră o dezbatere publică pe tema gestionării greșelilor medicale. Este o schimbare radicală la nivelul breslei medicale din România, care discută public despre un subiect considerat până acum tabu: greșelile medicale.

„Plecăm de la premisa că suntem oameni și putem greși. Iar greșeala este inerentă în actul medical. Și în cele mai performante sisteme medicale va exista eroare umană. Ceea ce vrem noi este să recunoaștem aceste greșeli. Într-un spital, greșelile pot fi foarte ușor identificate. Sunt greșeli care sunt văzute sau sunt ascunse, greșeli care au impact asupra pacientului sau care nu au, greșeli care produc vătămare sau nu. Ne interesează absolut toate tipurile de greșeli pentru a le putea identifica și corecta. Breasla medicală trebuie să învețe din greșeli”, subliniază prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.