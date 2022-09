Ger și vânt de nu poți să stai în picioare, în Bucegi. Ninge viscolit de luni noapte

Ninge viscolit în Bucegi, unde la altitudini de peste 2.000 de metri s-a așternut deja un strat de câțiva centimetri de zăpadă. Deși abia am trecut de mijlocul lunii septembrie, la munte s-au înregistrat temperaturi cu mult sub zero grade Celsius.

Ninge viscolit încă de luni noapte în Bucegi, au anunțat meteorologii de la stația Meteo, aflată la 2506 metri altitudine.

„A venit iarna în zona alpină înaltă. Luni, 20 septembrie, la ora opt dimineața sunt minus opt grade și ninge viscolit”, a anunțat meteorologul Sergiu Olteanu, care a și postat pe pagina sa de Facebook imagini relevante cu vremea câinoasă de la munte.

Din imagini se vede că pe alocuri, unde zăpada a fost viscolită, s-au format deja mici troiene care acoperă crestele munților.

În timp ce luni dimineață, 19 septembrie, la stațiile meteo Băneasa, Filaret și Ghmbav termometrele arătau temperaturi de 6, 9, respectiv 7 grade Celsius, în Bucegi cifra era aceeași doar că valoarea era negativă.

„Vârfum Omu minus 7 grade Celjos”, a fost gluma postată de Sergiu Olteanu pe pagina sa de Facebook prin care semnala urgia ce avea să vină în noaptea de luni spre marți, 19/20 septembrie.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h, iar local și în sud-vestul și sudul teritoriului, este anunțul meteorologilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 2 și 10 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intrmontane și în dealurile subcarpatice din sud, unde vor fi condiții de brumă.