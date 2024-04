Dubiță Volkswagen veche, folosită la căratul legumelor, readusă la viață de un pasionat auto

O dubiţă Volkswagen veche de 47 de ani, folosită de o familie din Harghita la căratul cartofilor, a fost transformată într-un mod spectaculos de un pasionat al mașinilor retro.

Cel care i-a dat o nouă viață este un pasionat de maşini din Prahova - chiar preşedintele reprezentanţei judeţene Prahova a Retromobil Club România, pe numele său Mihai Atanasiu.

Colecţia sa numără cinci maşini, însă cea cu care se mândreşte cel mai mult este un Volkswagen T2, o dubiţă veche, muncită, pe care a cumpărat-o şi a reuşit să o transforme în maşina visurilor sale, chiar dacă unii nu îi dădeau şanse de reuşită.

→ Imaginea 1/2: Sursa foto: Arhiva personală Mihai Atanasiu

„Preferata mea este un Volkswagen T2 pe care mi l-am dorit foarte mult chiar din copilărie, pentru că le vedeam pe stradă şi îmi plăceau enorm de mult. Am reuşit să mi-l iau acum vreo şapte ani. Am găsit una într-o stare foarte proastă, dar, cu muncă multă, am reuşit să o aduc la o formă mai bună decât cea în care era când a ieşit din fabrică, aş putea spune. Spun acest lucru pentru că e o vopsea cu o tehnologie mai nouă, sunt folosite materiale de interior mai de calitate faţă de ce era atunci când a ieşit din fabrică, pentru că acelea erau mai comerciale. Am folosit materiale mai bune în restaurare, am folosit vopseluri mai bune şi tot felul de lucruri care au făcut să arate mai bine decât atunci când era nouă", a explicat acesta pentru Agerpres.

Maşina la care se referă este din 1977, adusă în ţară din Germania în 1991.

Singurul specialist din Transilvania care restaurează maşini de epocă

Sătmăreanul Adalbert Prinzinger deţine unicul atelier autorizat pentru restaurarea maşinilor de epocă din Transilvania. Pasiunea sătmăreanului pentru maşinile de epocă s-a transformat într-o frumoasă afacere încă pe vremea când locuia în Germania, în zona Niederbayern.

Adevărul relata cum maşinile, la fel ca şi oamenii, au nevoie din când în când să fie oblojite. Aşa cum bătrânii se prezintă la doctorul geriatru pentru diferite consulturi şi pentru a li se reda vigoarea, tot aşa şi maşinile au „geriatrul” lor. Aici îl găsim în persoana unui sătmărean, Adalbert Prinzinger, care deţine unicul atelier autorizat pentru restaurarea maşinilor de epocă din Transilvania. Pasiunea pentru această îndeletnicire a căpătat-o în Germania, acolo unde a trăit timp de 18 ani.