Un cake designer a câștigat un concurs de cofetărie cu zicale din popor. Descoperă proverbele ascunse în desert FOTO

Un cake designer din Pitești a obținut premiul cel mare la GastroPan, la categoria „Piesă decorativă”. Lucrarea care a impresionat juriul a fost compusă din proverbe românești, redate prin produse dulci.

Cea de-a XV-a ediție a GastroPan a avut loc la Brașov, între 14-16 martie, fiind cel mai mare târg de panificație, cofetărie și alimentație publică organizat pe piața autohtonă de profil.

Raluca Ţîrcomnicu, în vârstă de 41 de ani, și-a îmbogățit CV-ul cu un nou premiu important la secțiunea cofetărie. Piteșteanca a impresionat la concursul din acest an care a avut ca tematică basmele, folclorul și tradițiile românești. Participanții au avut ocazia să captiveze imaginația publicului, aducând în prim-plan frumusețea poveștilor populare și a tradițiilor românești.

Dracul și banul său – punctul de plecare al lucrării

Iar Raluca a folosit mai multe proverbe românești pe care le-a ascuns, în lucrarea sa, prin pastă de zahăr, vafă sau isomalt. „Tematica de anul acesta a fost folclorul românesc, cu orice aspect al său (balade, obiceiuri etc.). Eu am ales proverbe. Am căutat proverbe pe care le pot reda vizual pe lucrare. În cele din urmă au fost nouă intenționate și două din întâmplare, adică mi-am dat seama după ce am terminat lucrarea că pot fi interpretate detalii din planșă ca fiind proverb”, povestește Raluca.

A ieșit o adevărată operă de artă, la care a lucrat timp de o săptămână și jumătate. „Îmi place mult să lucrez în pastă de zahăr, în general torturi cu structură, care sfidează gravitația, dar iubesc și figurinele. Îmi place să pictez, dar și să folosesc vafa”, mai spune cake designerul.

Punctul de pornire al lucrării a fost… dracul și apoi cioara. S-a construit în jurul lor, iar în final au fost ilustrate mai multe proverbe. „La drac sunt două proverbe asociate, așa că i-am făcut și banul din ochi. Apoi a fost cioara. Pentru că îmi place mult să fac torturi «cu ochi». Mi se pare că dau viață lucrării.”, mărturisește Raluca.

Desertul cu unsprezece proverbe

Publicul a fost provocat să descopere proverbele românești ascunse în lucrare. Astfel, pe lângă cele nouă proverbe gândite de autorul lucrării, au mai apărut alte două interpretate de privitori.

Cele nouă proverbe ilustrate de Raluca sunt: „Fă-te frate cu dracul până treci puntea”; „Banu-i ochiul dracului”; „Prins cu cioara vopsită”; „Râde ciob de oală spartă”; „Omul gospodar își face iarna car și vara sanie”, „Nu pune carul înaintea boilor”; „Buturuga mică răstoarnă carul mare”; „Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul”; „Peștele de la cap se împute”.

Iar cele două „neintenționate”, interpretate de privitori sunt: „Cu o floare nu se face primăvară și „Apa trece, pietrele rămân”.

Raluca a dat frâu imaginației și au ieșit flori comestibile, făcute din pastă de zahăr, pârâul din isomalt, drumul de țară din biscuiți. „Ca tehnici și materii prime, am folosit în primul rând pasta de zahăr, Smartflex pentru ansamblu și Saracino Pasta Model pentru figurine. Am folosit foi de vafă, isomalt, pictură pe pastă de zahăr, o idee de royal icing si… biscuiți pentru drumul de țară. Florile au fost din pastă de zahăr, iar jumătate din cioară a avut pene din foi de vafă. Detaliile mele preferate au fost dracul, ghearele ciorii și iepurii”, mai spune piteșteanca.

Iar munca ei a fost răsplătită. „Acest premiu vine ca o recunoaștere oficială a aptitudinilor mele pe plan național, aptitudini de care sper să profitați atât cei din Pitești, dar și din restul țării”. Premiul a constat într-o tunică, o bonetă și două vouchere.

Absolventă a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză-Engleză, în 2005, Raluca Ţîrcomnicu a lucrat timp de nouă ani în funcții importante din mai multe hoteluri de top din Paris şi de la Londra.

S-a întors în țară în 2016, iar apoi și-a deschis, la Pitești, un laborator de cofetărie - Busy Bee Party Cakes -, în care dă frâu liber imaginației și transformă torturile sale în adevărate povești.

Raluca deţine o diplomă de Master Cake Designer, obţinută în Anglia, având în CV numeroase cursuri, tabere şi concursuri cu cei mai mari decoratori în domeniu.

Pentru Raluca urmează participarea la un târg de nunți, desfășurat între 22-24 martie într-un mall din Pitești, unde va pune la dispoziția vizitatorilor o întreagă gamă de produse dulci. Cu această ocazie, va putea fi admirată, inclusiv, lucrarea care i-a adus premiul I la concursul GastroPan. Raluca va susține și o demonstrație live de modelaj în pastă de zahăr la standul său.