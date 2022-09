Români din diaspora, voluntariat pentru puștii din țară. Vor să le trezească interesul pentru științe

Români din diaspora vor să le trezească puștilor din țară interesul pentru științe, cu ateliere de robotică, inteligență artificială, matematică, chimie, medicină, fizică și biologie, la Romanian Science Festival.

Mii de copii din Mioveni, Câmpulung, Pitești și împrejurimi s-au bucurat, în perioada 22-24 septembrie, de o experiență unică: Romanian Science Festival. Au avut prilejul de a înțelege fenomenele fizicii, de a participa la experimentele de chimie, de biologie, de a pătrunde în tainele roboticii, inteligenței artificiale sau matematicii, într-un mod inedit, interactiv, educativ, dar și distractiv.

Educație non-formală, la Romanian Science Festival

Științele le-au fost prezentate acestor puști dincolo de teoria manualelor, de către mentorii și profesorii implicați în organizarea celei mai ample ediții a Romanian Science Festival, unde s-au desfășurat peste sute de experimente științifice, realizate de tineri voluntari, elevi ai școlilor și liceelor din Mioveni, Pitești și Câmpulung.

Este vorba despre un eveniment conceput și realizat de către o echipă de tineri cercetători și oameni de știință români din diaspora, care au studiat la prestigioase universități din lume.

În organizarea festivalului – aflat la a treia ediție, după o pauză de doi ani – s-a implicat cel mai mare număr de voluntari de până acum: 350 de voluntari elevi, membri ai comunităților locale, antreprenori și pasionați de științe, dar și 30 de mentori locali din rândul profesorilor.

La evenimentele Romanian Science Festival din județul Argeș au participat, în total, 16 mentori RSF, cercetători și profesioniști veniți din șapte țări, exclusiv pentru festival.

Printre ei și argeșeanca Eliza Casapopol, specialist în Inteligență Artificială, la Microsoft Olanda, cea care, împreună cu Sandor Kruk și Oana Romocea, doi dintre foștii săi colegi români de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a fondat RSF.

Admisă cu bursă la Universitatea Oxford

Eliza este unul dintre tinerii geniali ai Argeșului. Absolventă, ca șefă de promoție, în 2014, a Colegiului Național I.C. Brătianu din Pitești, tânăra fost admisă cu bursă la Universitatea Oxford, acolo unde a studiat matematica și a avut ocazia să vadă ce înseamnă un festival de științe, provocările și oportunitățile pe care ți le oferă. Împreună cu cei doi colegi ai săi Sandor Kruk și Oana Romocea s-au gândit să pună bazele unui festival care să atragă copiii și tinerii din România România către știință.

După două proiecte pilot (Romanian Science Week şi Timișoara Science Festival), cei trei tineri au fondat în 2019, Romanian Science Festival, primul festival naţional de ştiinţe din România, în care au implicat cercetătorii şi studenţii români din diaspora în sistemul de educaţie din România cu scopul de a atrage elevii spre disciplinele ştiinţifice.

Comunitatea mentorilor RSF este formată acum din peste 120 de mentori care sunt studenţi, cercetători şi profesionişti români din diaspora care se implică în diferite activităţi ale Romanian Science Festival: târguri de ştiinţă, webinarii, vizite la clasele online, concursuri. Din 2019, de când a fost lansat, și până astăzi, Romanian Science Festival a adus ştiinţa în peste 150 de şcoli din România şi a ajuns la peste 100.000 de elevi.

Într-un scurt interviu acordat ziarului „Adevărul“, Eliza Casapopol a vorbit despre festival și despre feedback-urile primite după cea mai recentă ediție, încheiată sâmbătă.

Adevărul: Ce v-a făcut să credeți că un festival de științe ar prinde bine în România?

Eliza Casapopol: Noi trei – Sandor Kruk, Oana Romocea și eu – am fost în același timp la Oxford și toți trei am fost pasionați de promovarea științelor. Am participat acolo la numeroase activități de acest gen și ne-am gândit că astfel de acțiuni ar funcționa bine și în România, mai ales având istoricul nostru de școală românească, care cumva ne-a adus acolo, dar văzând cumva că noi suntem foarte buni pe partea teoretică și nu punem la fel de mult accent pe partea aplicată și interactivă. Așa că ne-am dorit să venim ca o completare a şcolii, astfel încât, prin educație non-formală, să aducem experimente, în care copiii chiar să poată pune mâna, să fie și ei parte a ceea ce se întâmplă acolo. Ne-am dorit să le dăm pasiunea asta chiar fiind prezenți și să le oferim prilejul să interacționeze cu experimentele, ca ei să-și dorească să studieze și să fie mai pasionați de științe.

- Cum ați implicat în festival atâția mentori, cum i-ați convins să vă urmeze?

La RSF, comunitatea de mentori este unul dintre cele mai importante aspecte ale organizației. În prezent, avem 120 de mentori, toți români, din toată țara, care fie au plecat la studii în străinătate, fie sunt la studii în România, dar sunt niște oameni foarte pasionați, care au dorința asta, de a da înapoi comunității. Este foarte ușor să ne ducem la astfel de evenimente cu oameni ca ei, pentru că toți au dorința asta, de a contribui cu ceva la educație, de a interacționa cu copiii, și toți pleacă fericiți când văd copiii încântați de știința lor.

- Mentorii sunt motivați și financiar sau și în cazul lor este vorba de voluntariat?

Totul este voluntariat. Noi le acoperim cheltuieli precum zborul și cazarea, pentru că mulți dintre ei și-au luat concediu ca să vină aici de la lucru, din Norvegia, Germania, Olanda, Mara Britanie. În rest, fac asta complet voluntar. Își sacrifică din zilele lor libere, din concediul lor personal, ca să lucreze cu voluntarii experimentatori. Cu mai mult de o lună înainte de eveniment, se întâlnesc cu voluntarii, discută, pregătesc experimentele științifice, împreună cu profesorii, astfel încât, atunci când le prezintă în ziua festivalului, voluntarii experimentatori să se simtă cât mai confortabil.

„La robotică a fost mare încântare”

- Cum a fost această a treia ediție a Romanian Science Festival organizată în Argeș?

Este primul an în care încercăm să mergem și către localitățile de urban mic și rural. Feedback-ul a fost foarte bun mai ales de la Câmpulung și Mioveni unde n-a mai avut loc un târg de științe. Faptul că am avut atâția copii, ne arată nouă că există clar interes pentru asemenea acțiuni și ne determină să continuăm (…). La Pitești, pe 24 septembrie, în piața Primăriei, am avut cel mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată la RSF – am estimat undeva la cca 10.000 de participanți, pe baza pașapoartelor de științe pe care le-am împărțit copiilor care ne-au vizitat. Aici am avut peste 100 de experimente –astronomie, biologie, fizică, chimie, matematică, medicină, sustenabilitate, inteligență artificială. La robotică a fost mare încântare, mai ales la meciurile dintre roboți. Am văzut o grămadă de copii extraordinar de entuziasmați sau copii foarte triști, că erau trași de părinți să plece acasă, deși ei voiau să mai stea.

Fascinați de foaia de ceapă și de piciorul de muscă, pe care le-au văzut la microscop

- Ați primit reacții de la copii după evenimentele de la Mioveni, Câmpulung și Pitești?

Da. Mulți copii ne-au scris că unul dintre atelierele lor preferate este chimia, o știință care, altfel, e înspăimântătoare, dacă ne uităm la cum o învățăm la școală. Asta s-a datorat felului în care voluntarii le-au explicat cum se întâmplă reacțiile, ce poate să iasă când pui lucrurile împreună. Am avut mii de copii care au plecat cu dorința să facă mai multe la chimie. Alții ne-au spus că – la biologie – să se uite prin microscop a fost de-a dreptul fascinant. Am avut mulți copii care au plecat fascinați de foaia de ceapă și de piciorul de muscă, pe care le-au văzut la microscop. A fost o surpriză pentru ei să vadă cât de interesante sunt lucrurile care-i înconjoară.

„Aplic în Inteligența Artificială tot ce am am învățat la matematică”

- În afara canalizării eforturilor către aceste festivaluri care-i fascinează pe puști, ce faci în restul timpului?

În viața de zi cu zi sunt specialist în inteligență artificială la Microsoft, în Olanda, deci lucrez în domeniul ăsta și aplic în Inteligența Artificială tot ce am a învățat la matematică. Pentru festivaluri ne luăm concedii, ca de altfel, toți mentorii care vin aici. Ne luăm vacanță, combinăm cu vizitarea părinților și așa reușim să organizăm și festivaluri. Anumite companii, cum este și cea la care lucrez, ne încurajează chiar să facem zile de voluntariat. Și ne place. Tot ce facem, facem cu pasiune!