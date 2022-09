Români eminenți premiați de o mare fundație europeană. Toți sunt absolvenți de Oxford

În 2019, trei români eminenți absolvenți de Oxford, Eliza Casapopol, Oana Romocea şi Sandor Kruk, inițiau Romanian Science Festival, primul festival naţional de ştiinţe din România.

Festivalul a fost organizat cu scopul de a sprijini educaţia alternativă din România, dupa modelul târgurilor de ştiinţe din Occident. Iar festivalul, organizat la început la Pitești, Timișoara și Baia Mare, a avut mare succes.

Romanian Science Festival (RSF) este primul festival naţional de ştiinţe din România. Această iniţiativă s-a născut din dorinţa de a implica cercetătorii şi studenţii români din diaspora în sistemul de educaţie din România cu scopul de a atrage elevii spre disciplinele ştiinţifice.

În vara acestui an, proiectul Romanian Science Festival a fost desemnat câștigător la categoria Science Engagement de către Fundația Falling Walls din Berlin. O reușită cu atât mai impresionantă cu cât au fost selectați doar 20 câștigători dintre cele 1350 de proiecte depuse de pe tot globul.

Aleasă cel mai bun student român din Europa în 2017, în cadrul Galei Ligii Studenţilor Români din Străinătate, Eliza Casapopol și-a luat licența în Matematică la Oxford, în Marea Britanie. Sandor Kruk a obținut doctoratul, tot la Oxford, în astronomie. În prezent, Eliza lucrează la Microsoft, în Olanda, iar Sandor, la Institutul Max Planck în Germania.

Știința, adusă în peste 150 de școli din România

„Desemnarea Romanian Science Festival drept câștigător de către Fundația Falling Walls Berlin, la categoria „Promovarea științelor” înseamnă foarte mult pentru noi. De patru ani aducem știința mai aproape de copiii din toate mediile sociale din România cu ajutorul unei comunități de peste 120 de mentori din diaspora academică. Astfel că noi considerăm că acest premiu este un premiu comun al tuturor celor ce fac parte și au făcut parte din comunitatea Romanian Science Festival încă de la prima ediție: mentori, voluntari, profesori, parteneri, sponsori și oameni care ne-au susținut ideea de-a lungul anilor. Nu în ultimul rând, este un premiu care ne onorează, fiind singurul proiect din România care a primit această distincție în ultimii ani. Noi ne bucurăm de recunoașterea internațională și acum suntem și mai motivați să continuăm procesul de educare a tinerilor din România în domeniul STEM în și mai multe locații din țară în anul ce urmează”, precizează Eliza Casapopol.

Comunitatea mentorilor RSF a ajuns la peste 120 de mentori care sunt studenţi, cercetători şi profesionişti români din diasporă care se implică în diferite activităţi ale Romanian Science Festival: târguri de ştiinţă, webinarii, vizite la clasele online, concursuri.

De la lansare în 2019, Romanian Science Festival a adus ştiinţa în peste 150 de şcoli din România şi au ajuns la peste 100.000 de elevi.

În acest an, Romanian Science Festival va avea loc între 22-24 septembrie la Pitești, Mioveni și Câmpulung Muscel și este cea mai extinsă de până acum, aducând publicului multe elemente inedite. În primul rând, festivalul s-a extins pe parcursul a trei zile, în prima zi având loc Caravana RSF în două orașe din județ: Mioveni și Câmpulung Muscel.

În al doilea rând, în organizarea festivalului se va implica cel mai mare număr de voluntari de până acum: 350 de voluntari elevi, membri ai comunităților locale, antreprenori și pasionați de științe, dar și 32 de mentori locali din rândul profesorilor.

Festivalul are două obiective principale. Ca prim obiectiv, festivalul îşi propune să construiască o legătură dintre diaspora academică şi mediul educaţional din Romania, oferind astfel modele de succes şi orientare în carieră tinerilor din România.

De asemenea, evenimentul doreşte să ofere o platformă celor care sunt pasionaţi de ştiinţă, cultivând astfel parteneriate locale cu organizaţii autohtone, iniţiative locale şi instituţii de învăţământ pre-universitar şi universitar.

Fiecare ediție Romanian Science Festival a avut cel puțin câteva povești impresionante ce sunt mărturie a faptului că merită tot efortul organizatorilor și a celor care vin alături de ei, și care le dau motivație pentru evenimentele viitoare.

„Unul dintre obiectivele Romanian Science Festival este să ajungem la comunități dezavantajate, cu resurse limitate și în multe cazuri, lipsa de modele în domeniul STEM. La prima ediție a festivalului am întâlnit un elev participant care a vrut să înțeleagă fizică din spatele unui experiment pentru a învăța cum să-și poată produce electricitate și pentru propria casă. De asemenea, la fiecare festival, în casuța de feedback am primit remarca unor elevi care ar fi schimbat alegerea profilului la liceu dacă ne-ar fi vizitat la festival înainte de clasa a VIII-a. Uitându-ne în grupul mentorilor RSF din Argeș din 2022 vom vedea că mulți dintre ei au fost voluntari experimentatori la edițiile trecute, însă acum au terminat universitatea și doresc să dea înapoi în comunitate din cunoștințele și pasiunea lor pentru științe”, adaugă Eliza Casapopol.