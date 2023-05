Jandarmii au scăpat de acuzații în dosarul inginerului care a murit în urma unei intervenții brutale

Informații noi în dosarul inginerului Zaharia Barbu, din Pitești, care a decedat, acum doi ani, în urma intervenției brutale a polițiștilor. În cauză au fost cercetați și doi jandarmi, dar aceștia au scăpat de acuzații.

Față de cei doi jandarmi, implicați în intervenție, procurorii militari au dispus clasarea faptelor. Continuă cercetările față de polițiști.

Pe 16 aprilie 2021, a făcut ocolul țării cazul lui Zaharia Barbu, un bărbat de 63 de ani, care a murit după ce a fost imobilizat violent de doi polițiști, la intervenție participând și jandarmi.

Patrula mixtă, formată din polițiști și jandarmi, a intervenit pentru a evacua persoanele de la un restaurant, din zona Autogării Sud Pitești, după ce în local izbucnise un incendiu.

Un bărbat, care consuma băuturi alcoolice pe terasa restaurantului, a refuzat să iasă din incintă. Pentru că bărbatul nu s-a supus indicațiilor, a fost trântit de polițiști la pământ și apoi imobilizat. A intrat în stop cardio-respirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Inginerul pensionar Zaharia Constantin a murit la scurt timp de la intervenția brutală a autorităților.

Moartea a fost violentă și s-a datorat asfixiei mecanice în urma comprimării gâtului și toracelui, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei.

De ce au fost clasate faptele jandarmilor

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal, iar cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Ulterior, pe 20 aprilie 2021, cauza s-a declinat la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, fiind efectuate cercetări cu privire la infractiunile de purtare abuzivă și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, presupus a fi săvârșite de către doi subofițeri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean "Basarab I" Argeș, în coautorat cu doi agenți de poliție din cadrul I.P.J. Argeș - Poliția Municipiului Pitești.

La sfârșitul anului 2022, procurorii militari au clasat acuzațiile aduse subofițerilor jandarmi. Soluția de clasare nu este definitivă!

Față de un jandarm s-a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege, iar față de celălalt jandarm s-a ajuns la concluzia că există o cauză de neimputabilitate a faptei, conform cazurilor care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (art. 16. C.proc.pen.)

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș în vederea continuării cercetărilor față de lucrătorii de poliție.

„Prin ordonanța din data de 08.12.2022 s-a dispus, în temeiul prevederilor art. 16 alin. 1 lit. d teza I C. proc. pen. și la art. 21 alin. 1 C. pen., precum și rap. la art. 16. alin.1 lit. b teza I C. proc. pen., clasarea față de subofițerii jandarmi și declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș în vederea continuării cercetărilor față de lucrătorii de poliție. Totodată, vă facem cunoscut că, la această dată, soluția de clasare nu este definitivă”, a transmis locotenentul-colonel magistrat Bogdan Ciprian Pîrlog, prim procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Jandarmii vor rămâne martori în dosar

În caz în care soluția de clasare, dispusă de Parchetul Militar, va rămâne definitivă, cei doi jandarmi vor rămâne doar martori în dosar! Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș continuă cercetările față de cei doi polițiști care l-au imobilizat pe bătrân. Aceștia sunt cercetaţi în libertate pentru purtare abuzivă şi lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Dosarul încă nu a fost finalizat.

Daniel-Petruţ Drăghici şi Ilie Florea, poliţiştii care l-au imobilizat violent pe pensionar, au stat doar şase zile în arest preventiv, fiind plasaţi, ulterior, mai multe luni în arest la domiciliu. Cei doi sunt cercetaţi în libertate din toamna anului 2021. Conform IPJ Argeș, Ilie Florea s-a pensionat la trei zile de la tragicul incident.